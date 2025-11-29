В Киеве заметили "адский" американский спорткар мощностью более 700 сил (фото)

В Киеве сфотографировали купе Dodge Challenger 2018 года в заряженном исполнении Hellcat. Спортивное авто оснащено компрессорным V8 мощностью более 700 сил и развивает более 300 км/ч.

Dodge Challenger SRT Hellcat — один из самых ярких современных масл-каров из США, который не слишком часто встречается в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Dodge Challenger Hellcat узнается по 20-дюймовым дискам и спойлеру Фото: Topcars UA

Hellcat ("адский кот") — мощный вариант купе Dodge Challenger, оснащенный 6,2-литровым V8 с механическим компрессором. Двигатель развивает 717 л. с. и 881 Н∙м.

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а заезд на 1/4 мили (402 м) с места осуществляется за 11,2 с. Максимальная скорость Hellcat превышает 320 км/ч.

Купе оснащено 717-сильным компрессорным V8 Фото: Topcars UA

Конкретно этот Dodge Challenger Hellcat имеет пакет Widebody, который включает расширенные колесные арки. Кроме того, автомобиль отличается капотом с воздухозаборником, задним спойлером и особыми 20-дюймовыми дисками. В салоне спорткара установлены спортивные сиденья.

Пакет Widebody включает расширенные колесные арки Фото: Topcars UA

Примечательно, что сверхмощная модель была не слишком дорогой. Цена Dodge Challenger Hellcat в разные годы составляла 60-65 тыс. долларов.

Между прочим, недавно в Украине появился еще более мощный спорткар Dodge Challenger Demon.

