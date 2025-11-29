У Києві помітили "пекельний" американський спорткар потужністю понад 700 сил (фото)

У Києві сфотографували купе Dodge Challenger 2018 року в зарядженому виконанні Hellcat. Спортивне авто оснащене компресорним V8 потужністю понад 700 сил і розвиває понад 300 км/год.

Dodge Challenger SRT Hellcat — один із найяскравіших сучасних масл-карів зі США, який не надто часто зустрічається в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Dodge Challenger Hellcat пізнається за 20-дюймовими дисками і спойлером Фото: Topcars UA

Hellcat ("пекельний кіт") — потужний варіант купе Dodge Challenger, оснащений 6,2-літровим V8 із механічним компресором. Двигун розвиває 717 к. с. та 881 Н∙м.

Важливо

Їздить боком: у Києві з'явився лімітований 830-сильний електрокар Hummer за $145000 (фото)

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а заїзд на 1/4 милі (402 м) з місця здійснюється за 11,2 с. Максимальна швидкість Hellcat перевищує 320 км/год.

Купе оснащене 717-сильним компресорним V8 Фото: Topcars UA

Конкретно цей Dodge Challenger Hellcat має пакет Widebody, який включає розширені колісні арки. Крім того, автомобіль вирізняється капотом із повітрозабірником, заднім спойлером та особливими 20-дюймовими дисками. У салоні спорткара встановлено спортивні сидіння.

Відео дня

Пакет Widebody включає розширені колісні арки Фото: Topcars UA

Примітно, що надпотужна модель була не надто дорогою. Ціна Dodge Challenger Hellcat в різні роки складала 60-65 тис. доларів.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явився ще потужніший спорткар Dodge Challenger Demon.

Також Фокус розповідав, що українці перетворили "Волгу" на Dodge Charger 1968 року.