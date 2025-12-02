Звезда 90-х: на продажу выставили раритетный 35-летний Corvette без пробега (фото)

В США продается идеально сохранившийся спорткар Chevrolet Corvette 1990 года в редком заряженном исполнении ZR1. Автомобиль вообще не эксплуатировался.

Купе Chevrolet Corvette ZR1 — капсула времени, которая 35 лет хранилась в частных коллекциях и фактически была музейным экземпляром. Сейчас его выставили на продажу на eBay и оценили в 62 500 долларов.

Пробег авто составляет всего 157 км Фото: Ebay

На одометре Chevrolet Corvette ZR1 высвечивается пробег всего 157 км (98 миль). Первый владелец сознательно решил не эксплуатировать редкое авто, а вместо этого сохранить его в оригинальном состоянии.

Chevrolet Corvette ZR1 прекрасно сохранился Фото: Ebay

Спорткар несколько раз перепродавали, однако и следующие владельцы также хранили его в своих коллекциях. Кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

Купе Chevrolet Corvette ZR1 действительно является ценной коллекционной моделью. С 1990 по 1995 год выпущено всего 6939 этих авто.

375-сильный V8 разработали совместно с Lotus Фото: Ebay

Главная особенность заряженного Corvette ZR1 — 5,7-литровый 375-сильный V8, созданный совместно с Lotus. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Кроме того, спорткар получил регулируемую подвеску.

