Зірка 90-х: на продаж виставили раритетний 35-річний Corvette без пробігу (фото)

У США продається ідеально збережений спорткар Chevrolet Corvette 1990 року в рідкісному зарядженому виконанні ZR1. Автомобіль взагалі не експлуатувався.

Купе Chevrolet Corvette ZR1 — капсула часу, яка 35 років зберігалася в приватних колекціях і фактично було музейним екземпляром. Зараз його виставили на продаж на eBay та оцінили в 62 500 доларів.

Пробіг авто становить лише 157 км Фото: Ebay

На одометрі Chevrolet Corvette ZR1 висвічується пробіг усього 157 км (98 миль). Перший власник свідомо вирішив не експлуатувати рідкісне авто, а натомість зберегти його в оригінальному стані.

Chevrolet Corvette ZR1 чудово зберігся Фото: Ebay

Спорткар кілька разів перепродавали, проте і наступні власники також зберігали його у своїх колекціях. Кузов, салон і силовий агрегат у чудовому стані.

Купе Chevrolet Corvette ZR1 дійсно є цінною колекційною моделлю. Із 1990 по 1995 рік випущено лише 6939 цих авто.

375-сильний V8 розробили спільно з Lotus Фото: Ebay

Головна особливість зарядженого Corvette ZR1 — 5,7-літровий 375-сильний V8, створений спільно з Lotus. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Крім того, спорткар отримав регульовану підвіску.

