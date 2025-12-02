Mercedes впервые показал новейший нестандартный кабриолет "Гелендваген" (фото)

В линейку Mercedes-Benz G-Class вернется кабриолет. Он будет четырехдверным и будет продаваться по всему миру с 2026 года.

Новый Mercedes G-Class Cabriolet показали во время тестов, которые проходят вблизи предприятия Magna Steyr в австрийском Граце, где собирают "Гелендвагены". Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Кабриолет будет четырехдверным Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет "Гелендваген" начинает серию тестов. Вскоре его испытают за полярным кругом в Швеции. Старт продаж новинки ожидается в 2026 году.

На фото Mercedes G-Class Cabriolet частично прикрыт камуфляжем, но можно разглядеть складной верх из ткани. Четырехдверный внедорожник сохранил стойки крыши.

Важно

Новый Mercedes G-Class Cabriolet будет продаваться на всех основных рынках, однако это будет лимитированная специальная версия внедорожника. Характеристики "Гелендвагена" пока держат в секрете, но ожидается, что он будет бензиновым.

Новая модель выйдет на рынок в 2026 году Фото: Mercedes-Benz

Напомним, что стандартный двухдверный кабриолет "Гелендваген" прекратили выпускать в 2014 году, а четыре года спустя выпустили лимитированный четырехдверный Mercedes-Maybach G650 Landaulet с двигателем V12.

Кстати, недавно свой кабриолет "Гелендваген" презентовал Brabus. Его мощность достигла 800 сил.

