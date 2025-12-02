Mercedes уперше показав новітній нестандартний кабріолет "Гелендваген" (фото)
У лінійку Mercedes-Benz G-Class повернеться кабріолет. Він буде чотиридверним і продаватиметься по всьому світу з 2026 року.
Новий Mercedes G-Class Cabriolet показали під час тестів, які проходять поблизу підприємства Magna Steyr в австрійському Граці, де збирають "Гелендвагени". Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.
Кабріолет "Гелендваген" починає серію тестів. Невдовзі його випробують за полярним колом у Швеції. Старт продажів новинки очікується у 2026 році.
На фото Mercedes G-Class Cabriolet частково прикритий камуфляжем, але можна розгледіти складний верх із тканини. Чотиридверний позашляховик зберіг стійки даху.Важливо
Новий Mercedes G-Class Cabriolet продаватимуть на усіх основних ринках, проте це буде лімітована спеціальна версія позашляховика. Характеристики "Гелендвагена" поки тримають у секреті, але очікується, що він буде бензиновим.
Нагадаємо, що стандартний дводверний кабріолет "Гелендваген" припинили випускати в 2014 році, а чотири роки по тому випустили лімітований чотиридверний Mercedes-Maybach G650 Landaulet із двигуном V12.
До речі, нещодавно свій кабріолет "Гелендваген" презентував Brabus. Його потужність сягнула 800 сил.
Також Фокус розповідав про торговця яблуками в Києві на розкішному кросовері Mercedes.