ДТП как в боевиках: Mercedes пролетел над перекрестком на большой скорости (видео)

Румынские СМИ распространяют видео ДТП с камеры видеонаблюдения в городе Орадя. Водитель Mercedes потерял управление и "перелетел" через две машины на кольцевой развязке.

Подробности ДТП в Румынии сообщило 4 декабря местное издание BIHOREANUL. Журналисты опубликовали ролик, на котором автомобиль на большой скорости перелетает через перекресток и "ныряет" за ограждение возле проезжей части. Согласно датировке камеры, инцидент произошел вечером 3 декабря.

Румынские журналисты рассказали, что Mercedes фактически "перелетел" через два других автомобиля, которые остановились возле знака "стоп", и врезался в зеленую зону возле автозаправочной станции.

По информации журналистов, 55-летний водитель Mercedes после аварии оказался заблокированным в машине. После того, как мужчину освободили спасатели, его доставили в больницу с легкими травмами.

В Румынии Mercedes пререлетел через перекресток и "нырнул" во двор заправки Фото: BIHOREANUL

BIHOREAN со ссылкой на официальные источники пишет, что ДТП произошло из-за состояния здоровья водителя: у него случился диабетический криз, из-за которого он потерял управление и даже не успел затормозить.

Журналисты добавили со ссылкой на экспертизу полиции, что водитель не употреблял алкоголя или наркотиков за рулем. Сообщается, что авария обошлась без жертв.

В румынском городе Орадя вечером 3 декабря Mercedes перелетел через перекресток Фото: Скрин видео

