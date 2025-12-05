ДТП мов у бойовиках: Mercedes пролетів над перехрестям на великій швидкості (відео)

Румунські ЗМІ поширюють відео ДТП з камери відеоспостереження в місті Орадя. Водій Mercedes втратив керування та "перелетів" через дві автівки на кільцевій розв'язці.

Подробиці ДТП в Румунії повідомило 4 грудня місцеве видання BIHOREANUL. Журналісти опублікували ролик, на якому автомобіль на великій швидкості перелітає через перехрестя та "пірнає" за огорожу біля проїжджої частини. Відповідно до датування камери, інцидент стався ввечері 3 грудня.

Румунські журналісти розповіли, що Mercedes фактично "перелетів" через два інші автомобілі, які зупинилися біля знаку "стоп", та врізався в зелену зону біля автозаправної станції.

За інформацією журналістів, 55-річний водій Mercedes після аварії опинився заблокованим в автівці. Після того, як чоловіка звільнили рятувальники, його доставили до лікарні з легкими травмами.

В Румунії Mercedes перелетів через перехрестя та "пірнув" у двір заправки Фото: BIHOREANUL

BIHOREAN з посиланням на офіційні джерела пише, що ДТП сталося через стан здоров'я водія: у нього стався діабетичний криз, через який він втратив керування та навіть не встиг загальмувати.

Журналісти додали з посиланням на експертизу поліції, що водій не вживав алкоголю чи наркотиків за кермом. Повідомляється, що аварія обійшлася без жертв.

В румунському місті Орадя ввечері 3 грудня Mercedes перелетів через перехрестя Фото: Скрин відео

