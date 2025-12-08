Поддержите нас UA
Рассекречены недорогие электрокары от General Motors стоимостью от $5500 (фото)

Wuling Hongguang Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV | Фото: CarNewsChina

Новые электромобили Wuling показали на первых фото. Оба авто от General Motors стоят менее 10 000 долларов.

Электрокары Wuling Binguo и Hongguang Mini EV пройдут плановую модернизацию и выйдут на рынок в 2026 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Обе модели разрабатывают при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.

Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV электромобиль Wuling Hongguang

Новый Wuling Hongguang Mini EV отличается круглыми фарами и фонарями, которые соединены диодными полосами. Как и прежде, модель предлагается в трехдверном и пятидверном исполнении.

Wuling Mini EV
Wuling Hongguang Mini EV предлагают в трехдверном и пятидверном исполнении
Фото: CarNewsChina

Размеры Wuling Hongguang Mini EV:

  • длина — 3268 мм;
  • ширина — 1520 мм;
  • высота — 1575 мм;
  • колесная база — 2190 мм.
электромобиль Wuling
Электрокар получил круглую переднюю и заднюю оптику
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Wuling Mini EV сохранит 41-сильный мотор, который позволяет развивать 100 км/ч. Предложат версии с запасом хода 205 и 310 км. Цена Wuling Hongguang Mini EV будет стартовать примерно с $5500.

Новый Wuling Binguo Pro

Электромобиль Wuling Binguo несколько дороже — от $9500. Хэтчбек В-класса также получил круглые фары, а сзади установили овальные фонари.

Вулинг Бингуо
Wuling Binguo Pro
Фото: CarNewsChina

Габариты Wuling Binguo Pro:

  • длина — 4050 мм;
  • ширина — 1758 мм;
  • высота — 1580 мм;
  • колесная база — 2560 мм;
  • масса — 1270 кг.
Новый Вулинг Бингуо
Новый Wuling Binguo получил более мощный мотор
Фото: CarNewsChina

Запас хода Wuling Binguo Pro и емкость батареи не раскрывают, однако отмечается, что электрокар получит более мощный 92-сильный мотор. Максимальная скорость ограничена на 130 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал об электрифицированном семейном авто от General Motors с запасом хода 1300 км.

Также мы писали о семиместном электрокроссовере на базе VW ID.4 за $22 000.