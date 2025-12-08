Рассекречены недорогие электрокары от General Motors стоимостью от $5500 (фото)
Новые электромобили Wuling показали на первых фото. Оба авто от General Motors стоят менее 10 000 долларов.
Электрокары Wuling Binguo и Hongguang Mini EV пройдут плановую модернизацию и выйдут на рынок в 2026 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Обе модели разрабатывают при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда вместе с китайским SAIC.
Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV электромобиль Wuling Hongguang
Новый Wuling Hongguang Mini EV отличается круглыми фарами и фонарями, которые соединены диодными полосами. Как и прежде, модель предлагается в трехдверном и пятидверном исполнении.
Размеры Wuling Hongguang Mini EV:
- длина — 3268 мм;
- ширина — 1520 мм;
- высота — 1575 мм;
- колесная база — 2190 мм.
Электромобиль Wuling Mini EV сохранит 41-сильный мотор, который позволяет развивать 100 км/ч. Предложат версии с запасом хода 205 и 310 км. Цена Wuling Hongguang Mini EV будет стартовать примерно с $5500.
Новый Wuling Binguo Pro
Электромобиль Wuling Binguo несколько дороже — от $9500. Хэтчбек В-класса также получил круглые фары, а сзади установили овальные фонари.
Габариты Wuling Binguo Pro:
- длина — 4050 мм;
- ширина — 1758 мм;
- высота — 1580 мм;
- колесная база — 2560 мм;
- масса — 1270 кг.
Запас хода Wuling Binguo Pro и емкость батареи не раскрывают, однако отмечается, что электрокар получит более мощный 92-сильный мотор. Максимальная скорость ограничена на 130 км/ч.
