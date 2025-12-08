Розсекречено недорогі електрокари від General Motors вартістю від $5500 (фото)
Нові електромобілі Wuling показали на перших фото. Обидва авто від General Motors коштують менш ніж 10 000 доларів.
Електрокари Wuling Binguo і Hongguang Mini EV пройдуть планову модернізацію і вийдуть на ринок у 2026 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Обидві моделі розробляють за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.
Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV
Новий Wuling Hongguang Mini EV вирізняється круглими фарами та ліхтарями, які з’єднані діодними смугами. Як і раніше, модель пропонують у тридверному та п’ятидверному виконанні.
Розміри Wuling Hongguang Mini EV:
- довжина – 3268 мм;
- ширина – 1520 мм;
- висота – 1575 мм;
- колісна база – 2190 мм.
Електромобіль Wuling Mini EV збереже 41-сильний мотор, який дозволяє розвивати 100 км/год. Запропонують версії із запасом ходу 205 і 310 км. Ціна Wuling Hongguang Mini EV стартуватиме приблизно з $5500.
Новий Wuling Binguo Pro
Електромобіль Wuling Binguo дещо дорожчий – від $9500. Хетчбек В-класу також отримав круглі фари, а ззаду встановили овальні ліхтарі.
Габарити Wuling Binguo Pro:
- довжина – 4050 мм;
- ширина – 1758 мм;
- висота – 1580 мм;
- колісна база – 2560 мм;
- маса – 1270 кг.
Запас ходу Wuling Binguo Pro та ємність батареї не розкривають, проте зазначається, що електрокар отримає потужніший 92-сильний мотор. Максимальна швидкість обмежена на 130 км/год.
Раніше Фокус розповідав про електрифіковане сімейне авто від General Motors із запасом ходу 1300 км.
Також ми писали про семимісний електрокросовер на базі VW ID.4 за $22 000.