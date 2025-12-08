Розсекречено недорогі електрокари від General Motors вартістю від $5500 (фото)

Нові електромобілі Wuling показали на перших фото. Обидва авто від General Motors коштують менш ніж 10 000 доларів.

Електрокари Wuling Binguo і Hongguang Mini EV пройдуть планову модернізацію і вийдуть на ринок у 2026 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Обидві моделі розробляють за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV

Новий Wuling Hongguang Mini EV вирізняється круглими фарами та ліхтарями, які з’єднані діодними смугами. Як і раніше, модель пропонують у тридверному та п’ятидверному виконанні.

Wuling Hongguang Mini EV пропонують у тридверному та п'ятидверному виконанні Фото: CarNewsChina

Розміри Wuling Hongguang Mini EV:

довжина – 3268 мм;

ширина – 1520 мм;

висота – 1575 мм;

колісна база – 2190 мм.

Електрокар отримав круглу передню і задню оптику Фото: CarNewsChina

Електромобіль Wuling Mini EV збереже 41-сильний мотор, який дозволяє розвивати 100 км/год. Запропонують версії із запасом ходу 205 і 310 км. Ціна Wuling Hongguang Mini EV стартуватиме приблизно з $5500.

Новий Wuling Binguo Pro

Електромобіль Wuling Binguo дещо дорожчий – від $9500. Хетчбек В-класу також отримав круглі фари, а ззаду встановили овальні ліхтарі.

Wuling Binguo Pro Фото: CarNewsChina

Габарити Wuling Binguo Pro:

довжина – 4050 мм;

ширина – 1758 мм;

висота – 1580 мм;

колісна база – 2560 мм;

маса – 1270 кг.

Новий Wuling Binguo отримав потужніший мотор Фото: CarNewsChina

Запас ходу Wuling Binguo Pro та ємність батареї не розкривають, проте зазначається, що електрокар отримає потужніший 92-сильний мотор. Максимальна швидкість обмежена на 130 км/год.

