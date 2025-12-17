Серебряные звезды: на аукцион выставили легендарные Mercedes стоимостью $5 миллионов (фото)

В Париже на аукционе будут продавать коллекцию культовых спорткаров Mercedes. Стоимость некоторых моделей превышает миллион долларов.

Общая стоимость спортивных Mercedes-Benz оценивается в 4,5-5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Коллекция Silver Stars ("Серебристые звезды") насчитывает шесть спортивных Mercedes разных годов выпуска. Все авто в идеальном состоянии.

Mercedes 300 SL стоит более полутора миллионов долларов Фото: RM Sotheby's

Жемчужины коллекции — купе и кабриолет Mercedes 300 SL стоимостью более полутора миллионов долларов каждый. Автомобили оснащены 215-сильной шестеркой с непосредственным впрыском топлива.

В $550 000 оценивают суперкар Mercedes SLR McLaren Roadster 2010 года. Выпущено всего 520 таких авто с 626-сильным компрессорным V8, способных развить 330 км/ч.

Купе и родстер Mercedes SLS AMG 2013 года, которые являются преемниками 300 SL стоят более $300 000 каждый. Эти суперкары имеют 6,2-литровый 571-сильный V8.

Мерседес 300 SL Roadster Мерседес 280 SL Пагода Mercedes SLR McLaren Roadster Mercedes SLS AMG Mercedes SLS AMG Roadster

А за спорткар Mercedes 280 SL Pagoda 1969 года планируют получить 160 000 долларов. Именно этот 170-сильный кабриолет является героем культового фильма "Достучаться до небес".

