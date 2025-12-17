Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Серебряные звезды: на аукцион выставили легендарные Mercedes стоимостью $5 миллионов (фото)

коллекция Mercedes
На аукцион выставили коллекцию спортивных Mercedes | Фото: RM Sotheby's

В Париже на аукционе будут продавать коллекцию культовых спорткаров Mercedes. Стоимость некоторых моделей превышает миллион долларов.

Общая стоимость спортивных Mercedes-Benz оценивается в 4,5-5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Коллекция Silver Stars ("Серебристые звезды") насчитывает шесть спортивных Mercedes разных годов выпуска. Все авто в идеальном состоянии.

Mercedes 300 SL Gullwing
Mercedes 300 SL стоит более полутора миллионов долларов
Фото: RM Sotheby's

Жемчужины коллекции — купе и кабриолет Mercedes 300 SL стоимостью более полутора миллионов долларов каждый. Автомобили оснащены 215-сильной шестеркой с непосредственным впрыском топлива.

Важно
Самое быстрое авто 90-х ушло с молотка за рекордные $25 миллионов (фото)
Самое быстрое авто 90-х ушло с молотка за рекордные $25 миллионов (фото)

В $550 000 оценивают суперкар Mercedes SLR McLaren Roadster 2010 года. Выпущено всего 520 таких авто с 626-сильным компрессорным V8, способных развить 330 км/ч.

Відео дня

Купе и родстер Mercedes SLS AMG 2013 года, которые являются преемниками 300 SL стоят более $300 000 каждый. Эти суперкары имеют 6,2-литровый 571-сильный V8.

Мерседес 300 SL Roadster
Мерседес 300 SL Roadster
Мерседес 280 SL Пагода
Мерседес 280 SL Пагода
Mercedes SLR McLaren Roadster
Mercedes SLR McLaren Roadster
Mercedes SLS AMG
Mercedes SLS AMG
Mercedes SLS AMG Roadster
Mercedes SLS AMG Roadster
Мерседес 300 SL Roadster
Мерседес 280 SL Пагода
Mercedes SLR McLaren Roadster
Mercedes SLS AMG
Mercedes SLS AMG Roadster

А за спорткар Mercedes 280 SL Pagoda 1969 года планируют получить 160 000 долларов. Именно этот 170-сильный кабриолет является героем культового фильма "Достучаться до небес".

Ранее Фокус рассказывал о новом семейном электрокроссовере Mercedes с запасом хода более 600 км.

Также мы писали о новом роскошном грузовике Mercedes.