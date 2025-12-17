Підтримайте нас RU
Срібні зірки: на аукціон виставили легендарні Mercedes вартістю $5 мільйонів (фото)

колекція Mercedes
На аукціон виставили колекцію спортивних Mercedes | Фото: RM Sotheby's

У Парижі на аукціоні продаватимуть колекцію культових спорткарів Mercedes. Вартість деяких моделей перевищує мільйон доларів.

Загальна вартість спортивних Mercedes-Benz оцінюється в 4,5-5 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Колекція Silver Stars ("Сріблясті зірки") нараховує шість спортивних Mercedes різних років випуску. Усі авто в ідеальному стані.

А за спорткар Mercedes 280 SL Pagoda 1969 року планують отримати 160 000 доларів. Саме цей 170-сильний кабріолет є героєм культового фільму "Достукатися до небес".

Раніше Фокус розповідав про новий сімейний електрокросовер Mercedes із запасом ходу понад 600 км.

Також ми писали про нову розкішну вантажівку Mercedes.