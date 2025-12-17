Срібні зірки: на аукціон виставили легендарні Mercedes вартістю $5 мільйонів (фото)

У Парижі на аукціоні продаватимуть колекцію культових спорткарів Mercedes. Вартість деяких моделей перевищує мільйон доларів.

Загальна вартість спортивних Mercedes-Benz оцінюється в 4,5-5 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Колекція Silver Stars ("Сріблясті зірки") нараховує шість спортивних Mercedes різних років випуску. Усі авто в ідеальному стані.

Mercedes 300 SL коштує понад півтора мільйона доларів Фото: RM Sotheby's

Перлини колекції – купе та кабріолет Mercedes 300 SL вартістю понад півтора мільйона доларів кожен. Автомобілі оснащені 215-сильною шісткою із безпосереднім впорскуванням пального.

У $550 000 оцінюють суперкар Mercedes SLR McLaren Roadster 2010 року. Випущено лише 520 таких авто із 626-сильним компресорним V8, здатних розвинути 330 км/год.

Купе та родстер Mercedes SLS AMG 2013 року, які є наступниками 300 SL коштують понад $300 000 кожен. Ці суперкари мають 6,2-літровий 571-сильний V8.

Mercedes 300 SL Roadster Mercedes 280 SL Pagoda Mercedes SLR McLaren Roadster Mercedes SLS AMG Mercedes SLS AMG Roadster

А за спорткар Mercedes 280 SL Pagoda 1969 року планують отримати 160 000 доларів. Саме цей 170-сильний кабріолет є героєм культового фільму "Достукатися до небес".

