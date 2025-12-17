Стартовало серийное производство летающего авто, разработанного выходцем из Украины (фото)

Американский стартап Alef Aeronautics начал серийное производство летающего авто Model A Ultralight. Оно способно пролететь до 177 км, а также взлетает и садится вертикально.

Летающие авто Alef Model A Ultralight изготавливают вручную на предприятии в Калифорнии. Сейчас идет сборка первого серийного экземпляра, сообщается на сайте компании.

На первом этапе за несколько месяцев планируют выпустить начальную пробную партию из нескольких Alef Model A Ultralight. Их владельцы согласились проводить тестирование новинки в реальных условиях под наблюдением представителей производителя. Всего же на летающее авто уже поступило 3500 предварительных заказов.

Alef Model A Ultralight собирают вручную

Летающее авто Alef Model A Ultralight разработали под руководством Джима Духовны, который является выходцем из киевской еврейской семьи. Его цена составляет примерно 300 000 долларов.

Двухместный Alef Model A Ultralight отличается обтекаемым дизайном, а его двери поднимаются вверх. Летающее авто оснащено 8 электромоторами, каждый из которых вращает отдельный пропеллер.

Создателем летающего авто является выходец из Украины Фото: Alef Aeronautics

Alef Model A Ultralight способен взлетать и садиться вертикально. Максимальная скорость в воздухе составит 350-360 км/ч, а вот на земле — всего 40-50 км/ч. Запас хода — 177 км в воздухе и 320-350 км на дороге.

