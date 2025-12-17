Стартувало серійне виробництво летючого авто, розробленого вихідцем із України (фото)

Американський стартап Alef Aeronautics почав серійне виробництво летючого авто Model A Ultralight. Воно здатне пролетіти до 177 км, а також злітає і сідає вертикально.

Летючі авто Alef Model A Ultralight виготовляють вручну на підприємстві в Каліфорнії. Наразі йде складання першого серійного екземпляра, повідомляється на сайті компанії.

На першому етапі за кілька місяців планують випустити початкову пробну партію з кількох Alef Model A Ultralight. Їхні власники погодилися проводити тестування новинки в реальних умовах під наглядом представників виробника. Усього ж на летюче авто вже надійшло 3500 попередніх замовлень.

Alef Model A Ultralight збирають вручну

Летюче авто Alef Model A Ultralight розробили під керівництвом Джима Духовни, який є вихідцем із київської єврейської родини. Його ціна становить приблизно 300 000 доларів.

Двомісний Alef Model A Ultralight вирізняється обтічним дизайном, а його двері піднімаються догори. Летюче авто оснащене 8 електромоторами, кожен з яких обертає окремий пропелер.

Творцем летючого авто є виходець із України Фото: Alef Aeronautics

Alef Model A Ultralight здатен злітати та сідати вертикально. Максимальна швидкість у повітрі складе 350-360 км/год, а от на землі – лише 40-50 км/год. Запас ходу – 177 км у повітрі та 320-350 км на дорозі.

