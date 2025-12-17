Дешевле Duster: в Малайзии создали доступный кроссовер на базе Toyota (фото)
Малайзийский автопроизводитель Perodua представил компактный кроссовер Traz. Бюджетная модель создана на агрегатах Toyota.
Новый Perodua Traz уже поступил в продажу на родине и стоит в эквиваленте $18 500 — 20 000. Об этом сообщается на сайте малазийской компании.
Кроссовер Perodua Traz создан на базе Toyota Yaris Cross. У него сдержанный дизайн с раздутыми колесными арками, широкой решеткой радиатора и тонкими стреловидными фарами. В качестве опций предлагают обвес и двухцветную окраску.
Габариты Perodua Traz 2026:
- длина — 4310 мм;
- ширина — 1770 мм;
- высота — 1650 мм;
- колесная база — 2620 мм;
- клиренс — 210 мм.
В салоне Perodua Traz преобладают рубленые линии. Все версии модели получили 9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составит 471 л.Важно
Базовая комплектация Perodua Traz включает кондиционер, камеру заднего вида, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и "слепых" зон. Топовый вариант получил климат-контроль, камеры кругового обзора, видео регистратор и парктроник.
Кроссовер Perodua Traz оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. В паре с ним работает вариатор, а привод — только передний.
Кстати, недавно дебютировал первый электромобиль Perodua — доступный кроссовер за $19 500.
Также Фокус писал о семейном кроссовере от MG и General Motors за $13 000.