Дешевле Duster: в Малайзии создали доступный кроссовер на базе Toyota (фото)

Perodua Traz 2026
Perodua Traz создали на базе Toyota Yaris Cross

Малайзийский автопроизводитель Perodua представил компактный кроссовер Traz. Бюджетная модель создана на агрегатах Toyota.

Новый Perodua Traz уже поступил в продажу на родине и стоит в эквиваленте $18 500 — 20 000. Об этом сообщается на сайте малазийской компании.

Кроссовер Perodua Traz создан на базе Toyota Yaris Cross. У него сдержанный дизайн с раздутыми колесными арками, широкой решеткой радиатора и тонкими стреловидными фарами. В качестве опций предлагают обвес и двухцветную окраску.

Perodua Traz
Цена Toyota Yaris Cross стартует с $18 500

Габариты Perodua Traz 2026:

  • длина — 4310 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • высота — 1650 мм;
  • колесная база — 2620 мм;
  • клиренс — 210 мм.
Салон Perodua Traz
Авто достаточно богато оснащено

В салоне Perodua Traz преобладают рубленые линии. Все версии модели получили 9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составит 471 л.

Базовая комплектация Perodua Traz включает кондиционер, камеру заднего вида, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и "слепых" зон. Топовый вариант получил климат-контроль, камеры кругового обзора, видео регистратор и парктроник.

багажник perodua traz
Объем багажника составляет 471 л

Кроссовер Perodua Traz оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. В паре с ним работает вариатор, а привод — только передний.

Кстати, недавно дебютировал первый электромобиль Perodua — доступный кроссовер за $19 500.

Также Фокус писал о семейном кроссовере от MG и General Motors за $13 000.