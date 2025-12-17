Дешевле Duster: в Малайзии создали доступный кроссовер на базе Toyota (фото)

Малайзийский автопроизводитель Perodua представил компактный кроссовер Traz. Бюджетная модель создана на агрегатах Toyota.

Новый Perodua Traz уже поступил в продажу на родине и стоит в эквиваленте $18 500 — 20 000. Об этом сообщается на сайте малазийской компании.

Кроссовер Perodua Traz создан на базе Toyota Yaris Cross. У него сдержанный дизайн с раздутыми колесными арками, широкой решеткой радиатора и тонкими стреловидными фарами. В качестве опций предлагают обвес и двухцветную окраску.

Цена Toyota Yaris Cross стартует с $18 500

Габариты Perodua Traz 2026:

длина — 4310 мм;

ширина — 1770 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2620 мм;

клиренс — 210 мм.

Авто достаточно богато оснащено

В салоне Perodua Traz преобладают рубленые линии. Все версии модели получили 9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составит 471 л.

Базовая комплектация Perodua Traz включает кондиционер, камеру заднего вида, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и "слепых" зон. Топовый вариант получил климат-контроль, камеры кругового обзора, видео регистратор и парктроник.

Кроссовер Perodua Traz оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. В паре с ним работает вариатор, а привод — только передний.

