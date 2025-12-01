Новый малазийский электрокроссовер за $19 500 оказался дешевой копией Tesla (фото)

В Малайзии презентовали новый Perodua QV-E. Доступный электрокроссовер богато оснащен, а его запас хода составляет 370 км.

Электромобиль Perodua QV-E уже начали продавать на родине по цене в эквиваленте $19 500. Подробности авто раскрыли на сайте автопроизводителя.

Передняя часть выдержана в духе новой Tesla Model Y Juniper

Компактный кроссовер Perodua QV-E разработали совместно с австрийским предприятием Magna Steyr, которое занимается выпуском Mercedes G-Class и Jaguar I-Pace. Для электрокара разработали новую платформу.

Габариты Perodua QV-E:

длина — 4170 м;

ширина — 1800 мм;

высота — 1502 мм;

колесная база — 2680 мм;

клиренс — 158 мм.

Запас хода электрокара составляет 370 км

Новый Perodua QV-E отличается обтекаемым дизайном с приподнятой "кормой", а в анфас очень напоминает новый электрокроссовер Tesla Model Y Juniper. У него расширенные крылья, высокая оконная линия и скрытые ручки задних дверей. На крыше установили немалый спойлер.

Бюджетный электрокар богато оснащен

В салоне на передней панели разместили два экрана. Объем багажника Perodua QV-E составляет 320 л.

Сейчас электрокроссовер Perodua QV-E доступен только в одной комплектации с камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой смартфонов, цифровым зеркалом заднего вида, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Малайзийский электромобиль Perodua QV-E получил мотор на 204 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с. Батарея емкостью 52,5 кВт∙ч не продается вместе с авто, а сдается в лизинг. Запас хода составляет 370 км.

