Новий малайзійський електрокросовер за $19 500 виявився дешевою копією Tesla (фото)
У Малайзії презентували новий Perodua QV-E. Доступний електрокросовер багато оснащений, а його запас ходу становить 370 км.
Електромобіль Perodua QV-E вже почали продавати на батьківщині за ціною в еквіваленті $19 500. Подробиці авто розкрили на сайті автовиробника.
Компактний кросовер Perodua QV-E розробили спільно з австрійським підприємством Magna Steyr, яке займається випуском Mercedes G-Class та Jaguar I-Pace. Для електрокара розробили нову платформу.
Габарити Perodua QV-E:
- довжина – 4170 м;
- ширина – 1800 мм;
- висота – 1502 мм;
- колісна база – 2680 мм;
- кліренс – 158 мм.
Новий Perodua QV-E вирізняється обтічним дизайном із припіднятою "кормою", а в анфас дуже нагадує новий електрокросовер Tesla Model Y Juniper. У нього розширені крила, висока віконна лінія та сховані ручки задніх дверей. На даху встановили чималий спойлер.
У салоні на передній панелі розмістили два екрани. Об’єм багажника Perodua QV-E становить 320 л.Важливо
Наразі електрокросовер Perodua QV-E доступний лише в одній комплектації з камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою смартфонів, цифровим дзеркалом заднього виду, адаптивним круїз-контролем. системами автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.
Малайзійський електромобіль Perodua QV-E отримав мотор на 204 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 7,5 с. Батарея ємністю 52,5 кВт∙год не продається разом із авто, а здається в лізинг. Запас ходу становить 370 км.
До речі, недавно в Японії представили електричний суперкар із розгоном як у "Формулі-1".
Також Фокус розповідав про незвичний електромобіль, який можна ремонтувати вдома.