Новий малайзійський електрокросовер за $19 500 виявився дешевою копією Tesla (фото)

У Малайзії презентували новий Perodua QV-E. Доступний електрокросовер багато оснащений, а його запас ходу становить 370 км.

Електромобіль Perodua QV-E вже почали продавати на батьківщині за ціною в еквіваленті $19 500. Подробиці авто розкрили на сайті автовиробника.

Передня частина витримана в дусі нової Tesla Model Y Juniper

Компактний кросовер Perodua QV-E розробили спільно з австрійським підприємством Magna Steyr, яке займається випуском Mercedes G-Class та Jaguar I-Pace. Для електрокара розробили нову платформу.

Габарити Perodua QV-E:

довжина – 4170 м;

ширина – 1800 мм;

висота – 1502 мм;

колісна база – 2680 мм;

кліренс – 158 мм.

Запас ходу електрокара становить 370 км

Новий Perodua QV-E вирізняється обтічним дизайном із припіднятою "кормою", а в анфас дуже нагадує новий електрокросовер Tesla Model Y Juniper. У нього розширені крила, висока віконна лінія та сховані ручки задніх дверей. На даху встановили чималий спойлер.

Бюджетний електрокар багато оснащений

У салоні на передній панелі розмістили два екрани. Об’єм багажника Perodua QV-E становить 320 л.

Наразі електрокросовер Perodua QV-E доступний лише в одній комплектації з камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою смартфонів, цифровим дзеркалом заднього виду, адаптивним круїз-контролем. системами автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

Об"єм багажника Perodua QV-E складає 320 л

Малайзійський електромобіль Perodua QV-E отримав мотор на 204 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 7,5 с. Батарея ємністю 52,5 кВт∙год не продається разом із авто, а здається в лізинг. Запас ходу становить 370 км.

