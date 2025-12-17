Дешевший за Duster: у Малайзії створили доступний кросовер на базі Toyota (фото)

Малайзійський автовиробник Perodua представив компактний кросовер Traz. Бюджетна модель створена на агрегатах Toyota.

Новий Perodua Traz уже надійшов у продаж на батьківщині й коштує в еквіваленті $18 500 – 20 000. Про це повідомляється на сайті малайзійської компанії.

Кросовер Perodua Traz створений на базі Toyota Yaris Cross. У нього стриманий дизайн із роздутими колісними арками, широкою решіткою радіатора та тонкими стріловидними фарами. В якості опцій пропонують обвіс та двоколірне забарвлення.

Ціна Toyota Yaris Cross стартує з $18 500

Габарити Perodua Traz 2026:

довжина – 4310 мм;

ширина – 1770 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2620 мм;

кліренс – 210 мм.

Авто досить багато оснащене

У салоні Perodua Traz переважають рубані лінії. Усі версії моделі отримали 9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника сстановить 471 л.

Відео дня

Важливо

Культовий позашляховик Toyota перетворили на розкішного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Базова комплектація Perodua Traz включає кондиціонер, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху і "сліпих" зон. Топовий варіант отримав клімат-контроль, камери кругового огляду, відео реєстратор та парктронік.

Об"єм багажника складає 471 л

Кросовер Perodua Traz оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к. с. У парі з ним працює варіатор, а привід – лише передній.

До речі, нещодавно дебютував перший електромобіль Perodua — доступний кросовер за $19 500.

Також Фокус писав про сімейний кросовер від MG і General Motors за $13 000.