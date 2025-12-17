Дешевший за Duster: у Малайзії створили доступний кросовер на базі Toyota (фото)
Малайзійський автовиробник Perodua представив компактний кросовер Traz. Бюджетна модель створена на агрегатах Toyota.
Новий Perodua Traz уже надійшов у продаж на батьківщині й коштує в еквіваленті $18 500 – 20 000. Про це повідомляється на сайті малайзійської компанії.
Кросовер Perodua Traz створений на базі Toyota Yaris Cross. У нього стриманий дизайн із роздутими колісними арками, широкою решіткою радіатора та тонкими стріловидними фарами. В якості опцій пропонують обвіс та двоколірне забарвлення.
Габарити Perodua Traz 2026:
- довжина – 4310 мм;
- ширина – 1770 мм;
- висота – 1650 мм;
- колісна база – 2620 мм;
- кліренс – 210 мм.
У салоні Perodua Traz переважають рубані лінії. Усі версії моделі отримали 9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника сстановить 471 л.
Базова комплектація Perodua Traz включає кондиціонер, камеру заднього виду, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху і "сліпих" зон. Топовий варіант отримав клімат-контроль, камери кругового огляду, відео реєстратор та парктронік.
Кросовер Perodua Traz оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к. с. У парі з ним працює варіатор, а привід – лише передній.
До речі, нещодавно дебютував перший електромобіль Perodua — доступний кросовер за $19 500.
Також Фокус писав про сімейний кросовер від MG і General Motors за $13 000.