"Прослужат до выхода на пенсию": эксперты назвали авто, которые стоит купить до конца 2025 года

Стремительный рост цен на новые автомобили заставляет покупателей все внимательнее подходить к выбору транспорта на годы вперед. Эксперты определили модели 2025 года, которые сочетают разумную стоимость, надежность и способность без проблем служить владельцам вплоть до пенсии.

Как сообщает портал GoBankingRates, нынешняя ситуация на авторынке делает покупку машины одной из самых больших инвестиций в жизни многих людей. Средняя стоимость новых авто растет, а расходы на обслуживание и топливо непосредственно влияют на семейный бюджет в долгосрочной перспективе. Именно поэтому специалисты советуют обращать внимание не только на стартовую цену, но и на экономичность, выносливость и простоту ремонта, ведь на пенсии непредвиденные расходы могут стать серьезным финансовым бременем.

В перечне моделей, которые считаются наиболее выгодными по соотношению цены и ресурса, оказался гибридный вариант Toyota Corolla 2025 года с рекомендованной стоимостью около 23,6 тыс. долларов. Умеренная цена в сочетании с минимальными затратами на топливо делает покупку особенно привлекательной для тех, кто стремится к стабильности. Надежная конструкция, современные системы безопасности и обновленный дизайн позволяют сохранять комфорт без переплаты за избыточные опции, которые со временем только обесцениваются.

Для покупателей, готовых инвестировать больше, но ожидать универсальность и простор, эксперты обращают внимание на Mazda CX-50 2025 года с ценником от 30,3 тыс. долларов. Такой уровень стоимости компенсируется широкими возможностями использования — от ежедневных поездок по городу до путешествий за город и активного отдыха. Хотя расход топлива здесь выше, чем у компактных седанов, комфорт, продуманный салон и адаптивные режимы управления снижают потребность в частой смене автомобиля в будущем.

Сегмент доступных решений представляет Hyundai Elantra 2025 года, стартовая цена которой составляет около 21,9 тыс. долларов. На фоне общего подорожания авто такая стоимость выглядит особенно привлекательной. Высокая топливная эффективность, современные цифровые функции и низкие затраты на обслуживание позволяют уменьшить финансовую нагрузку в течение всего срока эксплуатации, что имеет решающее значение для людей с фиксированным доходом в будущем.

Среди автомобилей среднего ценового диапазона эксперты также отметили Kia K4 2025 года с рекомендованной стоимостью от 23,1 тыс. долларов. За эти деньги покупатель получает расширенный набор систем помощи водителю, комфортный салон и одну из самых длинных гарантий на рынке. Такой подход снижает риск неожиданных расходов на ремонт и делает модель финансово предсказуемой на длительный период.

Завершает подборку Toyota Camry 2025 года, цена которой стартует с отметки около 28,4 тыс. долларов. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с компактными моделями, Camry остается выгодной инвестицией благодаря сочетанию мощности, экономичности и высокой ликвидности на вторичном рынке. Комфортные опции и проверенная годами репутация бренда позволяют рассматривать покупку как долгосрочное решение без необходимости быстрой замены автомобиля.

Аналитики подчеркивают, что в условиях подорожания транспорта правильный выбор авто до конца 2025 года может сэкономить десятки тысяч долларов в будущем. Ориентация на реальную ценность, а не на эффектный внешний вид, позволяет приобрести автомобиль, который будет оставаться надежным и финансово оправданным даже в пенсионном возрасте.

Напомним, что в Украине растет спрос на дизельные авто, лидируют модели Renault. В частности, в ноябре 2025 года зарегистрировали более 5,3 тыс. таких машин, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Также Фокус писал, что в этом году средний возраст авто на внутреннем украинском рынке вырос до 16,6 лет и это один из самых низких показателей в Европе.