"Прослужать до виходу на пенсію": експерти назвали авто, які варто купити до кінця 2025 року

Стрімке зростання цін на нові автомобілі змушує покупців дедалі уважніше підходити до вибору транспорту на роки вперед. Експерти визначили моделі 2025 року, які поєднують розумну вартість, надійність і здатність без проблем служити власникам аж до пенсії.

Як повідомляє портал GoBankingRates, нинішня ситуація на авторинку робить покупку машини однією з найбільших інвестицій у житті багатьох людей. Середня вартість нових авто зростає, а витрати на обслуговування та пальне безпосередньо впливають на сімейний бюджет у довгостроковій перспективі. Саме тому фахівці радять звертати увагу не лише на стартову ціну, а й на економічність, витривалість та простоту ремонту, адже на пенсії непередбачені витрати можуть стати серйозним фінансовим тягарем.

У переліку моделей, які вважаються найбільш вигідними за співвідношенням ціни та ресурсу, опинився гібридний варіант Toyota Corolla 2025 року з рекомендованою вартістю близько 23,6 тис. доларів. Помірна ціна у поєднанні з мінімальними витратами на пальне робить покупку особливо привабливою для тих, хто прагне стабільності. Надійна конструкція, сучасні системи безпеки та оновлений дизайн дозволяють зберігати комфорт без переплати за надлишкові опції, що з часом лише знецінюються.

Для покупців, готових інвестувати більше, але очікувати універсальність і простір, експерти звертають увагу на Mazda CX-50 2025 року з цінником від 30,3 тис. доларів. Такий рівень вартості компенсується широкими можливостями використання — від щоденних поїздок містом до подорожей за місто та активного відпочинку. Хоча витрата пального тут вища, ніж у компактних седанів, комфорт, продуманий салон і адаптивні режими керування знижують потребу в частій зміні автомобіля в майбутньому.

Сегмент доступних рішень представляє Hyundai Elantra 2025 року, стартова ціна якої становить близько 21,9 тис. доларів. На тлі загального подорожчання авто така вартість виглядає особливо привабливою. Висока паливна ефективність, сучасні цифрові функції та низькі витрати на обслуговування дозволяють зменшити фінансове навантаження протягом усього терміну експлуатації, що має вирішальне значення для людей з фіксованим доходом у майбутньому.

Серед автомобілів середнього цінового діапазону експерти також відзначили Kia K4 2025 року з рекомендованою вартістю від 23,1 тис. доларів. За ці гроші покупець отримує розширений набір систем допомоги водієві, комфортний салон і одну з найдовших гарантій на ринку. Такий підхід зменшує ризик несподіваних витрат на ремонт і робить модель фінансово передбачуваною на тривалий період.

Завершує добірку Toyota Camry 2025 року, ціна якої стартує з позначки близько 28,4 тис. доларів. Попри вищу вартість порівняно з компактними моделями, Camry залишається вигідною інвестицією завдяки поєднанню потужності, економічності та високої ліквідності на вторинному ринку. Комфортні опції та перевірена роками репутація бренду дозволяють розглядати покупку як довгострокове рішення без необхідності швидкої заміни автомобіля.

Аналітики підкреслюють, що в умовах подорожчання транспорту правильний вибір авто до кінця 2025 року може заощадити десятки тисяч доларів у майбутньому. Орієнтація на реальну цінність, а не на ефектний зовнішній вигляд, дозволяє придбати автомобіль, який залишатиметься надійним і фінансово виправданим навіть у пенсійному віці.

