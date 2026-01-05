Редкое шведское авто завелось и поехало после 55 лет простоя в лесу (видео)

В Швеции вернули к жизни Saab 95 1961 года. Автомобиль более полувека ржавел под открытым небом в лесу.

Универсал Saab 95 обнаружил на опушке леса на севере Швеции блогер Хампус Гранстрьом. Процесс восстановления авто он показал в видео на своем Youtube-канале.

Saab 95 не ездил с 1970 года и его состояние оставляет желать лучшего. Машину пришлось вытаскивать на буксире, подкачав перед этим спущенные шины.

За более чем полвека простоя на улице его кузов заржавел и местами покрылся мхом. В салоне разорвана отделка, а в полу появились дыры.

Состояние авто оставляло желать лучшего Фото: скриншот / YouTube

Двигатель Saab 95 заклинило и его пришлось разбирать и освобождать с помощью кувалды и полена. Кроме того, Хампус Гранстрьом заменил свечи и часть проводки, прочистил карбюратор и стартер.

Салон Saab 95 существенно поврежден Фото: скриншот / YouTube

Когда в мотор подали топливо, то он завелся. Мало того, Saab 95 1961 года поехал и преодолел немалое расстояние. Теперь его могут отреставрировать.

Двигатель заклинило, но его таки завели Фото: скриншот / YouTube

Универсал Saab 95 — довольно редкая модель, ведь выпускали примерно по 2000 таких авто в год. Он оснащен двухтактным 841-кубовым двигателем мощностью 42 л. с. и способен развить 120 км/ч.

