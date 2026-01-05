Рідкісне шведське авто завелося та поїхало після 55 років простою в лісі (відео)
У Швеції повернули до життя Saab 95 1961 року. Автомобіль понад пів сторіччя іржавів просто неба в лісі.
Універсал Saab 95 виявив на узліссі на півночі Швеції блогер Хампус Гранстрьом. Процес відновлення авто він показав у відео на своєму Youtube-каналі.
Saab 95 не їздив із 1970 року і його стан залишає бажати кращого. Машину довелося витягувати на буксирі, підкачавши перед цим спущені шини.Важливо
За понад пів сторіччя простою надворі його кузов заіржавів та місцями покрився мохом. У салоні розірване оздоблення, а в підлозі з’явилися дірки.
Двигун Saab 95 заклинило і його довелося розбирати та звільняти з допомогою кувалди та поліна. Крім того, Хампус Гранстрьом замінив свічі та частину проводки, прочистив карбюратор та стартер.
Коли в мотор подали пальне, то він завівся. Мало того, Saab 95 1961 року поїхав і подолав чималу відстань. Тепер його можуть відреставрувати.
Універсал Saab 95 – доволі рідкісна модель, адже випускали приблизно по 2000 таких авто на рік. Він оснащений двотактним 841-кубовим двигуном потужністю 42 к. с. і здатен розвинути 120 км/год.
