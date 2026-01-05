Рідкісне шведське авто завелося та поїхало після 55 років простою в лісі (відео)

У Швеції повернули до життя Saab 95 1961 року. Автомобіль понад пів сторіччя іржавів просто неба в лісі.

Універсал Saab 95 виявив на узліссі на півночі Швеції блогер Хампус Гранстрьом. Процес відновлення авто він показав у відео на своєму Youtube-каналі.

Saab 95 не їздив із 1970 року і його стан залишає бажати кращого. Машину довелося витягувати на буксирі, підкачавши перед цим спущені шини.

Важливо

У таємничому покинутому маєтку виявили рідкісний сторічний Rolls-Royce (відео)

За понад пів сторіччя простою надворі його кузов заіржавів та місцями покрився мохом. У салоні розірване оздоблення, а в підлозі з’явилися дірки.

Стан авто залишав бажати кращого Фото: скриншот / YouTube

Двигун Saab 95 заклинило і його довелося розбирати та звільняти з допомогою кувалди та поліна. Крім того, Хампус Гранстрьом замінив свічі та частину проводки, прочистив карбюратор та стартер.

Відео дня

Салон Saab 95 суттєво пошкоджений Фото: скриншот / YouTube

Коли в мотор подали пальне, то він завівся. Мало того, Saab 95 1961 року поїхав і подолав чималу відстань. Тепер його можуть відреставрувати.

Двигун заклинило, але його таки завели Фото: скриншот / YouTube

Універсал Saab 95 – доволі рідкісна модель, адже випускали приблизно по 2000 таких авто на рік. Він оснащений двотактним 841-кубовим двигуном потужністю 42 к. с. і здатен розвинути 120 км/год.

Раніше Фокус розповідав про універсал Mercedes W123 у новому стані.

Також ми писали, що найкрасивіше авто у світі простояло 30 років у гаражі.