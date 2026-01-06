Эксклюзивный гигант: на аукцион выставили знаменитый внедорожник Тупака Шакура (фото)

В США на аукцион выставили Hummer H1 1996 года. Внедорожник принадлежал знаменитому рэперу Тупаку Шакуру.

За авто Тупака Шакура планируют получить более полумиллиона долларов. О нем рассказали на сайте аукциона Bonhams.

Рэпер приобрел Hummer H1 незадолго до смерти Фото: bonhams.com

Тупак Шакур имел немало недешевых роскошных авто. Hummer H1 был одной из последних его машин, ведь рэпер приобрел его незадолго до смерти.

Hummer Тупака Шакура — четырехдверный пикап с тюнингом. Авто получило дуги, дополнительные фары, лебедки спереди и сзади, а также комплект внедорожных шин от GC.

Машина Тупака Шакура доработана Фото: bonhams.com

Салон Hummer H1 украсили кожей и деревом. Комплектация включает навигацию от Sony и мощную акустику Clarion с CD-чейнджером.

Под капотом Hummer H1 установлен 6,5-литровый турбодизельный V8 мощностью 190 л.с., который работает в паре 4-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Салон отделан кожей и деревом Фото: bonhams.com

Авто Тупака Шакура хорошо сохранилось, ведь мало эксплуатировалось. Пробег Hummer H1 составляет всего 16 тыс. км. Его уже несколько раз продавали на аукционах.

