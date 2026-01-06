Эксклюзивный гигант: на аукцион выставили знаменитый внедорожник Тупака Шакура (фото)
В США на аукцион выставили Hummer H1 1996 года. Внедорожник принадлежал знаменитому рэперу Тупаку Шакуру.
За авто Тупака Шакура планируют получить более полумиллиона долларов. О нем рассказали на сайте аукциона Bonhams.
Тупак Шакур имел немало недешевых роскошных авто. Hummer H1 был одной из последних его машин, ведь рэпер приобрел его незадолго до смерти.
Hummer Тупака Шакура — четырехдверный пикап с тюнингом. Авто получило дуги, дополнительные фары, лебедки спереди и сзади, а также комплект внедорожных шин от GC.
Салон Hummer H1 украсили кожей и деревом. Комплектация включает навигацию от Sony и мощную акустику Clarion с CD-чейнджером.Важно
Под капотом Hummer H1 установлен 6,5-литровый турбодизельный V8 мощностью 190 л.с., который работает в паре 4-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Авто Тупака Шакура хорошо сохранилось, ведь мало эксплуатировалось. Пробег Hummer H1 составляет всего 16 тыс. км. Его уже несколько раз продавали на аукционах.
