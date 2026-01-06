Ексклюзивний гігант: на аукціон виставили знаменитий позашляховик Тупака Шакура (фото)
У США на аукціон виставили Hummer H1 1996 року. Позашляховик належав знаменитому реперу Тупаку Шакуру.
За авто Тупака Шакура планують отримати понад пів мільйона доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону Bonhams.
Тупак Шакур мав чимало недешевих розкішних авто. Hummer H1 був однією з останніх його машин, адже репер придбав його незадовго до смерті.
Hummer Тупака Шакура – чотиридверний пікап із тюнінгом. Авто отримало дуги, додаткові фари, лебідки спереду та ззаду, а також комплект поза шляхових шин від GC.
Салон Hummer H1 оздобили шкірою та деревом. Комплектація включає навігацію від Sony та потужну акустику Clarion із CD-чейнджером.Важливо
Під капотом Hummer H1 встановлено 6,5-літровий турбодизельний V8 потужністю 190 к. с., який працює в парі 4-ступінчастим автоматом. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
Авто Тупака Шакура добре збереглося, адже мало експлуатувалося. Пробіг Hummer H1 становить усього 16 тис. км. Його вже кілька разів продавали на аукціонах.
До речі, нещодавно на продаж виставили оригінальний багі Hummer H1 із незвичним дизайном.
Також Фокус розповідав, що з молотка піде знаковий болід Міхаеля Шумахера за $10 мільйонів.