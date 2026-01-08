Поддержите нас UA
На продажу выставили особенный "семейный" суперкар Михаэля Шумахера (фото)

Ferrari 456
Ferrari 456 Bicolore Scaglietti создали специально для Михаэля Шумахера | Фото: Classic Driver Market

Во Франции продается особое купе Ferrari 456 2002 года. Суперкар подготовили специально для Михаэля Шумахера.

Ferrari 456 Bicolore Scaglietti — эксклюзивная версия модели, созданная для Михаэля Шумахера и позже выпущенная лимитированной серией из 30 авто. О раритетете рассказали на сайте Classic Driver Market.

Феррари Шумахера
Суперкар отличается двухцветной окраской
Фото: Classic Driver Market

Михаэль Шумахер в разные годы владел многими разными Ferrari. Купе Ferrari 456 — своеобразный семейный суперкар, ведь это практичная туристическая модель на четыре места с вместительным багажником.

салон Ferrari 456
Салон отличается особым убранством
Фото: Classic Driver Market

За основу для авто Шумахера взяли суперкар Ferrari 456M GT. Он отличается двухцветной окраской, а его салон отделан черной и серой кожей с контрастными красными швами. Также во всех 30 авто установили табличку с автографом немецкого гонщика.

Відео дня
Комплектация Ferrari 456 Bicolore Scaglietti расширена и включает двухзонный климат-контроль, электропривод сидений с памятью и мощную акустическую систему.

мотор феррари 456
Под капотом установлен 442-сильный V12
Фото: Classic Driver Market

Купе Ferrari 456 оснащено 5,5-литровым 442-сильным V12. Авто Михаэля Шумахера — одно из 10 Bicolore Scaglietti с механической КПП (остальные оснастили автоматом). Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 300 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион выставили знаковый болид Михаэля Шумахера за $10 миллионов.

Также Фокус рассказывал о Mercedes за 5 миллионов евро, который 23 года пылился в гараже.