На продаж виставили особливий "сімейний" суперкар Міхаеля Шумахера (фото)

У Франції продається особливе купе Ferrari 456 2002 року. Суперкар підготували спеціально для Міхаеля Шумахера.

Ferrari 456 Bicolore Scaglietti — ексклюзивна версія моделі, створена для Міхаеля Шумахера і пізніше випущена лімітованою серією з 30 авто. Про раритет розповіли на сайті Classic Driver Market.

Суперкар вирізняється двоколірним забарвленням Фото: Classic Driver Market

Міхаель Шумахер у різні роки володів багатьма різними Ferrari. Купе Ferrari 456 — своєрідний сімейний суперкар, адже це практична туристична модель на чотири місця із містким багажником.

Салон вирізняється особливим оздобленням Фото: Classic Driver Market

За основу для авто Шумахера взяли суперкар Ferrari 456M GT. Він вирізняється двоколірним забарвленням, а його салон оздоблений чорною і сірою шкірою із контрастними червоними швами. Також у всіх 30 авто встановили табличку з автографом німецького гонщика.

Комплектація Ferrari 456 Bicolore Scaglietti розширена і включає двозонний клімат-контроль, електропривід сидінь із пам'яттю та потужну акустичну систему.

Під капотом встановлено 442-сильний V12 Фото: Classic Driver Market

Купе Ferrari 456 оснащене 5,5-літровим 442-сильним V12. Авто Міхаеля Шумахера — одне з 10 Bicolore Scaglietti з механічною КПП (решту оснастили автоматом). Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 300 км/год.

