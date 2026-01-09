Сверхмощный семейный кроссовер Zeekr показали на первых фото
Рассекречен новый Zeekr 8X. Электрифицированный семейный кроссовер получит силовую установку мощностью более 1000 л.с.
Кроссовер Zeekr 8X дебютирует в ближайшие месяцы и станет второй плагин-гибридной моделью марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый кроссовер будет младшим братом Zeekr 9X. У него похожий дизайн передней части с широкой решеткой радиатора и С-образными фарами. Впрочем, новый Zeekr 8X имеет более элегантный силуэт и более плавные обводы кузова. К тому же, он несколько меньше.
Габариты Zeekr 8X 2026:
- длина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- высота — 1780 мм;
- колесная база — 3069 мм;
- масса — 2660-2820 кг.
Отмечается, что комплектация Zeekr 8X будет включать колесные диски диаметром 20-22 дюйма и систему полуавтономного движения с лидаром. Будут доступны версии на 5 и 6 мест.
Кроссовер Zeekr 8X получит полноприводную плагин-гибридную установку с 2,0-литровой 275-сильной турбочетверкой и тремя электромоторами. Суммарная мощность составит 1380 л. с. На выбор предложат батареи емкостью 55,1 и 70 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составит 256 и 328 км, соответственно.
Ранее Фокус рассказывал о минивене-рекордсмене от Geely с позолотой.
Также мы писали о самом большом кроссовере Volkswagen.