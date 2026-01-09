Сверхмощный семейный кроссовер Zeekr показали на первых фото

Рассекречен новый Zeekr 8X. Электрифицированный семейный кроссовер получит силовую установку мощностью более 1000 л.с.

Кроссовер Zeekr 8X дебютирует в ближайшие месяцы и станет второй плагин-гибридной моделью марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый кроссовер будет младшим братом Zeekr 9X. У него похожий дизайн передней части с широкой решеткой радиатора и С-образными фарами. Впрочем, новый Zeekr 8X имеет более элегантный силуэт и более плавные обводы кузова. К тому же, он несколько меньше.

Кроссовер получит мощную плагин-гибридную установку Фото: CarNewsChina

Габариты Zeekr 8X 2026:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 3069 мм;

масса — 2660-2820 кг.

Отмечается, что комплектация Zeekr 8X будет включать колесные диски диаметром 20-22 дюйма и систему полуавтономного движения с лидаром. Будут доступны версии на 5 и 6 мест.

Кроссовер Zeekr 8X получит полноприводную плагин-гибридную установку с 2,0-литровой 275-сильной турбочетверкой и тремя электромоторами. Суммарная мощность составит 1380 л. с. На выбор предложат батареи емкостью 55,1 и 70 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составит 256 и 328 км, соответственно.

