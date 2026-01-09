Надпотужний сімейний кросовер Zeekr показали на перших фото

Розсекречено новий Zeekr 8X. Електрифікований сімейний кросовер отримає силову установку потужністю понад 1000 к. с.

Кросовер Zeekr 8X дебютує у найближчі місяці та стане другою плагін-гібридною моделлю марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий кросовер буде молодшим братом Zeekr 9X. У нього схожий дизайн передньої частини з широкою решіткою радіатора та С-подібними фарами. Утім, новий Zeekr 8X має елегантніший силует і більш плавні обводи кузова. До того ж, він дещо менший.

Кросовер отримає потужну плагін-гібридну установку Фото: CarNewsChina

Габарити Zeekr 8X 2026:

довжина – 5100 мм;

ширина – 1998 мм;

висота – 1780 мм;

колісна база – 3069 мм;

маса – 2660-2820 кг.

Зазначається, що комплектація Zeekr 8X включатиме колісні диски діаметром 20-22 дюйма та систему напівавтономного руху з лідаром. Будуть доступні версії на 5 та 6 місць.

Кросовер Zeekr 8X отримає повнопривідну плагін-гібридну установку з 2,0-літровою 275-сильною турбочетвіркою та трьома електромоторами. Сумарна потужність складе 1380 к. с. На вибір запропонують батареї ємністю 55,1 та 70 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі складе 256 і 328 км, відповідно.

Раніше Фокус розповідав про мінівен-рекордсмен від Geely із позолотою.

Також ми писали про найбільший кросовер Volkswagen.