Младший брат Countach: обнаружен редкий суперкар Lamborghini 80-х в новом состоянии (фото)

В США нашли хорошо сохранившийся суперкар Lamborghini Jalpa 1988 года. Редкая и малоизвестная модель...

За 38 лет Lamborghini Jalpa проехал всего 5900 км, то есть это капсула времени. О раритетном автомобиле рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer, где его сейчас продают.

Крыша суперкара снимается Фото: Bring a Trailer

Не все знают, что знаменитый суперкар Lamborghini Countach в 80-х имел более доступного младшего брата Jalpa. Это предок Lamborghini Gallardo и Huracan, выпущенный небольшой серией всего из 410 авто.

Lamborghini Jalpa проехал всего 5900 км и прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Jalpa прекрасно сохранился снаружи и внутри. Его кузов и кожаный салон в хорошем состоянии. Также сохранена оригинальная документация и родное запасное колесо.

Lamborghini Jalpa — купе-тарга, то есть его крыша снимается. Комплектация включает 16-дюймовые литые диски Ruote O.Z., электростеклоподъемники, кондиционер и магнитолу Alpine с CD-проигрывателем.

Авто оснащено 255-сильным V8 Фото: Bring a Trailer

Среднемоторный суперкар Lamborghini Jalpa оснащен 3,5-литровым инжекторным V8 мощностью 255 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развить 234 км/ч.

