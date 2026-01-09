Молодший брат Countach: виявлено рідкісний суперкар Lamborghini 80-х у новому стані (фото)
У США знайшли добре збережений суперкар Lamborghini Jalpa 1988 року. Рідкісна і маловідома модель…
За 38 років Lamborghini Jalpa проїхав лише 5900 км, тобто це капсула часу. Про раритетний автомобіль розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer, де його зараз продають.
Не всі знають, що знаменитий суперкар Lamborghini Countach у 80-х мав доступнішого молодшого брата Jalpa. Це предок Lamborghini Gallardo і Huracan, випущений невеликою серією з усього 410 авто.
Суперкар Lamborghini Jalpa чудово зберігся зовні та всередині. Його кузов та шкіряний салон у гарному стані. Також збережено оригінальну документацію та рідне запасне колесо.Важливо
Lamborghini Jalpa – купе-тарга, тобто його дах знімається. Комплектація включає 16-дюймові литі диски Ruote O.Z., електросклопідіймачі, кондиціонер та магнітолу Alpine із CD-програвачем.
Середньомоторний суперкар Lamborghini Jalpa оснащений 3,5-літровим інжекторним V8 потужністю 255 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с та розвинути 234 км/год.
