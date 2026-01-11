Двуликий Янус: американец создал необычное авто с двумя передними частями (видео)

В США соединили два минивэна 90-х в одно авто. У него две передние части и все колеса способны поворачиваться.

Необычный автомобиль Bak2Bak создал всего за три дня 29-летний Зак Саттон из Детройта. Об интересном проекте рассказали на сайте Carscoops.

Американский конструктор использовал два автомобиля-близнеца концерна Chrysler — минивэны Dodge Caravan 1993 года и Plymouth Voyager 1991 года. В них вырезали передние части и соединили между собой.

Важно

Броня, дымовая завеса и 1000 сил: представлен идеальный внедорожник для Украины (фото)

3,3-литровый двигатель V6 и автоматическая КПП остались только в Dodge Caravan. При этом у Bak2Bak два руля и все колеса способны поворачиваться. Впрочем, это возможно только при движении задним ходом — когда автомобиль едет вперед, то в целях безопасности колеса Plymouth Voyager блокируются.

Відео дня

Конструктор соединил Dodge Caravan и Plymouth Voyager Фото: скриншот / YouTube

Зак Саттон может ездить на Bak2Bak по дорогам общего пользования, ведь у него остались документы, номера и страховка на Dodge Caravan. Формально минивэн считается модернизированным.

Мало того, недавно американец без проблем пересек на Bak2Bak границу с Канадой. Это был своеобразный символический шаг, ведь Dodge Caravan собрали в США, а Plymouth Voyager — в Канаде.

Кстати, недавно дебютировал оригинальный электрический минивэн Hyundai.

Также Фокус рассказывал о культовом Mercedes W123 80-х в новом состоянии.