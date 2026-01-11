Двуликий Янус: американец создал необычное авто с двумя передними частями (видео)
В США соединили два минивэна 90-х в одно авто. У него две передние части и все колеса способны поворачиваться.
Необычный автомобиль Bak2Bak создал всего за три дня 29-летний Зак Саттон из Детройта. Об интересном проекте рассказали на сайте Carscoops.
Американский конструктор использовал два автомобиля-близнеца концерна Chrysler — минивэны Dodge Caravan 1993 года и Plymouth Voyager 1991 года. В них вырезали передние части и соединили между собой.Важно
3,3-литровый двигатель V6 и автоматическая КПП остались только в Dodge Caravan. При этом у Bak2Bak два руля и все колеса способны поворачиваться. Впрочем, это возможно только при движении задним ходом — когда автомобиль едет вперед, то в целях безопасности колеса Plymouth Voyager блокируются.
Зак Саттон может ездить на Bak2Bak по дорогам общего пользования, ведь у него остались документы, номера и страховка на Dodge Caravan. Формально минивэн считается модернизированным.
Мало того, недавно американец без проблем пересек на Bak2Bak границу с Канадой. Это был своеобразный символический шаг, ведь Dodge Caravan собрали в США, а Plymouth Voyager — в Канаде.
