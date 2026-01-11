Дволикий Янус: американець створив незвичне авто з двома передніми частинами (відео)

У США з’єднали два мінівени 90-х в одне авто. У нього дві передні частини і всі колеса здатні повертатися.

Незвичний автомобіль Bak2Bak створив усього за три дні 29-річний Зак Саттон із Детройта. Про цікавий проєкт розповіли на сайті Carscoops.

Американський конструктор використав два автомобілі-близнюки концерну Chrysler – мінівени Dodge Caravan 1993 року та Plymouth Voyager 1991. В них вирізали передні частини та з’єднали між собою.

Важливо

Броня, димова завіса і 1000 сил: представлено ідеальний позашляховик для України (фото)

3,3-літровий двигун V6 та автоматична КПП залишилися тільки в Dodge Caravan. При цьому в Bak2Bak два керма і всі колеса здатні повертатися. Утім, це можливо лише при русі заднім ходом – коли автомобіль їде вперед, то в цілях безпеки колеса Plymouth Voyager блокуються.

Конструктор з'єднав Dodge Caravan та Plymouth Voyager Фото: скриншот / YouTube

Зак Саттон може їздити на Bak2Bak дорогами загального користування, адже в нього залишилися документи, номери та страхування на Dodge Caravan. Формально мінівен вважається модернізованим.

Відео дня

Мало того, нещодавно американець без проблем перетнув на Bak2Bak кордон із Канадою. Це був своєрідний символічний крок, адже Dodge Caravan зібрали в США, а Plymouth Voyager – у Канаді.

До речі, нещодавно дебютував оригінальний електричний мінівен Hyundai.

Також Фокус розповідав про культовий Mercedes W123 80-х у новому стані.