Эксклюзивы на $17 миллионов: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию суперкаров (фото)

В США на аукционе будут продавать коллекцию раритетных суперкаров. С молотка пойдут недешевые Ferrari, Lamborghini и Porsche, причем цена некоторых авто составляет несколько миллионов долларов.

Общая стоимость девяти авто превышает 17 миллионов долларов. О суперкарах рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ferrari F50 самый дорогой в коллекции — стоит 9 миллионов долларов Фото: RM Sotheby's

Редкие авто принадлежат миллиардеру из Техаса Гарри Томасу, который решил распродать часть своей коллекции. С молотка уйдут шесть Ferrari, два Lamborghini и один Porsche.

Самый дорогой суперкар в коллекции — Ferrari F50 1995 года, за который могут получить до 9 миллионов долларов. Выпустили всего 349 таких авто с 520-сильным V12, созданным на базе двигателя из "Формулы-1".

Ferrari LaFerrari оценили в $5 миллионов Фото: RM Sotheby's

В 5 миллионов долларов оценили 963-сильный гибридный суперкар Ferrari LaFerrari 2015 года. Этих автомобилей существует только 499.

Відео дня

Важно

От $10 миллионов и выше: самые дорогие авто в мире за 2025 год (фото)

По 900 000 долларов планируют выручить за заряженный Ferrari Scuderia Spider 16M 2009 года и ранний Lamborghini Countach 1977 года. А вот Countach 1989 года стоит $500 000.

Ferrari Scuderia Spider 16M Lamborghini Countach 1977 года Феррари 328 Ferrari 575 Superamerica Porsche 356B

Кроме того, на торги выставили два суперкара Ferrari 575 — купе и редкий кабриолет Superamerica, а также классические Ferrari 328 1988 года и Porsche 356B Roadster 1960 года. Все автомобили в отличном состоянии.

Между прочим, недавно культовую Toyota 1998 года продали на аукционе за 242 000 долларов.

Также Фокус писал, что на торги выставили Mercedes за 5 миллионов евро, который 23 года стоял в гараже.