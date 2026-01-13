Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Эксклюзивы на $17 миллионов: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию суперкаров (фото)

Lamborghini Countach
Lamborghini Countach 1989 года | Фото: RM Sotheby's

В США на аукционе будут продавать коллекцию раритетных суперкаров. С молотка пойдут недешевые Ferrari, Lamborghini и Porsche, причем цена некоторых авто составляет несколько миллионов долларов.

Общая стоимость девяти авто превышает 17 миллионов долларов. О суперкарах рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ferrari F50
Ferrari F50 самый дорогой в коллекции — стоит 9 миллионов долларов
Фото: RM Sotheby's

Редкие авто принадлежат миллиардеру из Техаса Гарри Томасу, который решил распродать часть своей коллекции. С молотка уйдут шесть Ferrari, два Lamborghini и один Porsche.

Самый дорогой суперкар в коллекции — Ferrari F50 1995 года, за который могут получить до 9 миллионов долларов. Выпустили всего 349 таких авто с 520-сильным V12, созданным на базе двигателя из "Формулы-1".

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari оценили в $5 миллионов
Фото: RM Sotheby's

В 5 миллионов долларов оценили 963-сильный гибридный суперкар Ferrari LaFerrari 2015 года. Этих автомобилей существует только 499.

Відео дня
Важно
От $10 миллионов и выше: самые дорогие авто в мире за 2025 год (фото)
От $10 миллионов и выше: самые дорогие авто в мире за 2025 год (фото)

По 900 000 долларов планируют выручить за заряженный Ferrari Scuderia Spider 16M 2009 года и ранний Lamborghini Countach 1977 года. А вот Countach 1989 года стоит $500 000.

Ferrari Scuderia Spider 16M
Ferrari Scuderia Spider 16M
Lamborghini Countach 1977 года
Lamborghini Countach 1977 года
Феррари 328
Феррари 328
Ferrari 575 Superamerica
Ferrari 575 Superamerica
Porsche 356B
Porsche 356B
Ferrari Scuderia Spider 16M
Lamborghini Countach 1977 года
Феррари 328
Ferrari 575 Superamerica
Porsche 356B

Кроме того, на торги выставили два суперкара Ferrari 575 — купе и редкий кабриолет Superamerica, а также классические Ferrari 328 1988 года и Porsche 356B Roadster 1960 года. Все автомобили в отличном состоянии.

Между прочим, недавно культовую Toyota 1998 года продали на аукционе за 242 000 долларов.

Также Фокус писал, что на торги выставили Mercedes за 5 миллионов евро, который 23 года стоял в гараже.