Ексклюзиви на $17 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію суперкарів (фото)

У США на аукціоні продаватимуть колекцію раритетних суперкарів. Із молотка підуть недешеві Ferrari, Lamborghini та Porsche, причому ціна деяких авто становить кілька мільйонів доларів.

Загальна вартість дев’яти авто перевищує 17 мільйонів доларів. Про суперкари розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Ferrari F50 найдорожчий в колекції — коштує 9 мільйонів доларів Фото: RM Sotheby's

Рідкісні авто належать мільярдеру з Техасу Гарі Томасу, який вирішив розпродати частину своєї колекції. Із молотка підуть шість Ferrari, два Lamborghini та один Porsche.

Найдорожчий суперкар у колекції — Ferrari F50 1995 року, за який можуть отримати до 9 мільйонів доларів. Випустили лише 349 таких авто із 520-сильним V12, створеним на базі двигуна з "Формули-1".

Ferrari LaFerrari оцінили в $5 мільйонів Фото: RM Sotheby's

У 5 мільйонів доларів оцінили 963-сильний гібридний суперкар Ferrari LaFerrari 2015 року. Цих автомобілів існує тільки 499.

По 900 000 доларів планують виручити за заряджений Ferrari Scuderia Spider 16M 2009 року та ранній Lamborghini Countach 1977 року. А от Countach 1989 року коштує $500 000.

Ferrari Scuderia Spider 16M Lamborghini Countach 1977 року Ferrari 328 Ferrari 575 Superamerica Porsche 356B

Крім того, на торги виставили два суперкари Ferrari 575 – купе рідкісний кабріолет Superamerica, а також класичні Ferrari 328 1988 року та Porsche 356B Roadster 1960 року. Усі автомобілі в чудовому стані.

Між іншим, нещодавно культову Toyota 1998 року продали на аукціоні за 242 000 доларів.

Також Фокус писав, що на торги виставили Mercedes за 5 мільйонів євро, який 23 роки стояв у гаражі.