Мощный электрифицированный кроссовер Mazda подготовили к бездорожью (фото)

Mazda CX-60 Active XRoss
Mazda CX-60 Active XRoss — внедорожный вариант модели | Фото: carscoops.com

Кроссовер Mazda CX-60 получил оригинальную версию Active XRoss. Премиальную модель подготовили к бездорожью.

Тюнинг Mazda CX-60 выполнило японское ателье AutoExe. Проект показали на автошоу в Токио, сообщает сайт Carscoops.

Новая Mazda CX-60 Active XRoss получила защитный пластиковый обвес, расширители арок и 18-дюймовые диски Rays с внедорожной резиной Toyo. Кроме того, установили новую решетку радиатора, брызговики, дополнительную оптику и черный декор на капоте. На окнах заметны ветровики. Клиренс Mazda CX-60 увеличили на 25 мм (до 205 мм).

Mazda CX-60
Кроссовер получил обвес и внедорожные шины
Фото: carscoops.com

Салон Mazda CX-60 Active XRoss отделали кожей Nappa, добавили вставки из карбона. Появились новый спортивный руль и алюминиевый селектор КПП.

Для доработки выбрали самую мощную электрифицированную версию модели — 327-сильный плагин-гибрид с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором.

Их стихия — бездорожье: названы лучшие внедорожники 2026 года (фото)
Тюнеры установили карбоновый впускной коллектор и спортивный выхлоп. К тому же, появились распорки и другие силовые элементы, которые повышают жесткость кузова.

двигатель Mazda CX-60
Бензиновый двигатель дополнили карбоновым впускным коллектором
Фото: carscoops.com

Тюнинг Mazda CX-60 оценили в 1,5 миллиона иен ($9500). При желании можно приобрести компоненты пакета по отдельности.

