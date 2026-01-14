Потужний електрифікований кросовер Mazda підготували до бездоріжжя (фото)

Кросовер Mazda CX-60 отримав оригінальну версію Active XRoss. Преміальну модель підготували до бездоріжжя.

Тюнінг Mazda CX-60 виконало японське ательє AutoExe. Проєкт показали на автошоу в Токіо, повідомляє сайт Carscoops.

Нова Mazda CX-60 Active XRoss отримала захисний пластиковий обвіс, розширювачі арок і 18-дюймові диски Rays із позашляховою гумою Toyo. Крім того, встановили нову решітку радіатора, бризковики, додаткову оптику та чорний декор на капоті. На вікнах помітні вітровики. Кліренс Mazda CX-60 збільшили на 25 мм (до 205 мм).

Кросовер отримав обвіс і позашляхові шини Фото: carscoops.com

Салон Mazda CX-60 Active XRoss оздобили шкірою Nappa, додали вставки із карбону. З’явилися нове спортивне кермо та алюмінієвий селектор КПП.

Для доопрацювання обрали найпотужнішу електрифіковану версію моделі — 327-сильний плагін-гібрид із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором.

Тюнери встановили карбоновий впускний колектор та спортивний вихлоп. До того ж, з’явилися розпірки та інші силові елементи, які підвищують жорсткість кузова.

Бензиновий двигун доповнили карбоновим впускним колектором Фото: carscoops.com

Тюнінг Mazda CX-60 оцінили в 1,5 мільйона єн ($9500). За бажання можна придбати компоненти пакету окремо.

