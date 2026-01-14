Підтримайте нас RU
Потужний електрифікований кросовер Mazda підготували до бездоріжжя (фото)

Mazda CX-60 Active XRoss
Mazda CX-60 Active XRoss — позашляховий варіант моделі | Фото: carscoops.com

Кросовер Mazda CX-60 отримав оригінальну версію Active XRoss. Преміальну модель підготували до бездоріжжя.

Тюнінг Mazda CX-60 виконало японське ательє AutoExe. Проєкт показали на автошоу в Токіо, повідомляє сайт Carscoops.

Нова Mazda CX-60 Active XRoss отримала захисний пластиковий обвіс, розширювачі арок і 18-дюймові диски Rays із позашляховою гумою Toyo. Крім того, встановили нову решітку радіатора, бризковики, додаткову оптику та чорний декор на капоті. На вікнах помітні вітровики. Кліренс Mazda CX-60 збільшили на 25 мм (до 205 мм).

Mazda CX-60
Кросовер отримав обвіс і позашляхові шини
Фото: carscoops.com

Салон Mazda CX-60 Active XRoss оздобили шкірою Nappa, додали вставки із карбону. З’явилися нове спортивне кермо та алюмінієвий селектор КПП.

Для доопрацювання обрали найпотужнішу електрифіковану версію моделі — 327-сильний плагін-гібрид із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором.

Тюнери встановили карбоновий впускний колектор та спортивний вихлоп. До того ж, з’явилися розпірки та інші силові елементи, які підвищують жорсткість кузова.

двигун Mazda CX-60
Бензиновий двигун доповнили карбоновим впускним колектором
Фото: carscoops.com

Тюнінг Mazda CX-60 оцінили в 1,5 мільйона єн ($9500). За бажання можна придбати компоненти пакету окремо.

До речі, нещодавно Mazda презентувала недорогого конкурента Tesla Model Y.

Також Фокус розповідав про недорогий позашляховий автодім на базі Nissan X-Trail.