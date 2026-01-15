Honda создала недорогой инновационный дом на колесах для семьи (фото)

В США дебютировала новая Honda Base Station. Компактный дом на колесах просторный и имеет модульную конструкцию.

Автодом Honda Base Station создала команда конструкторов из Калифорнии и Огайо. Пока это концепт, сообщается на официальном сайте Honda.

Новая Honda Base Station — компактный и недорогой прицеп-кемпер. Он достаточно легкий, чтобы его смог буксировать кроссовер Honda CR-V или электрокар Honda 0. Кроме того, он занимает стандартное паркоместо и поместится в типичный гараж.

Крыша Honda Base Station Фото: Honda

Дом на колесах имеет модульную конструкцию. Его крыша поднимается (это увеличивает высоту салона до 2,1 м), а окна при необходимости можно снять.

Важно

Переосмысленная легенда: культовый суперкар Honda возвращают в производство (фото)

Интерьер Honda Base Station рассчитан на семью из четырех человек — там установили широкую двуспальную кровать и два дивана для детей. Внутри есть небольшая кухня с раковиной и электроплитой, также установили выносной душ. Диодная подсветка имеет регулируемую яркость.

Відео дня

Электрооборудование питается от литий-ионной батареи с инвертором и солнечных панелей на крыше. Кроме того, автодом Honda можно подключить к электросети или генератору.

Кстати, Honda готовит нового конкурента Audi Q5 и BMW X3 с гибридной установкой.

Также Фокус рассказывал, что Honda представила новый логотип.