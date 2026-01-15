Honda створила недорогий інноваційний дім на колесах для родини (фото)

У США дебютувала нова Honda Base Station. Компактний дім на колесах просторий і має модульну конструкцію.

Автодім Honda Base Station створила команда конструкторів із Каліфорнії та Огайо. Поки це концепт, повідомляється на офіційному сайті Honda.

Нова Honda Base Station – компактний і недорогий причеп-кемпер. Він достатньо легкий, аби його зміг буксирувати кросовер Honda CR-V чи електрокар Honda 0. Крім того, він займає стандартне паркомісце та поміститься в типовий гараж.

Дах Honda Base Station Фото: Honda

Дім на колесах має модульну конструкцію. Його дах піднімається (це збільшує висоту салону до 2,1 м), а вікна за потреби можна зняти.

Важливо

Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Інтер’єр Honda Base Station розрахований на родину з чотирьох осіб – там встановили широке двоспальне ліжко та два дивани для дітей. Усередині є невелика кухня із раковиною і електроплитою, також встановили виносний душ. Діодне підсвічування має регульовану яскравість.

Відео дня

Електрообладнання живиться від літій-іонної батареї з інвертором та сонячних панелей на даху. Крім того, автодім Honda можна під’єднати до електромережі або генератора.

До речі, Honda готує нового конкурента Audi Q5 та BMW X3 із гібридною установкою.

Також Фокус розповідав, що Honda представила новий логотип.