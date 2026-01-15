Главное — не навредить: что не стоит делать при попытке разморозить авто

Некоторые действия при размораживании автомобиля могут только сделать хуже и привести к повреждениям. Фокус посоветует, чего не следует делать, чтобы избежать неприятностей.

В попытках быстро разморозить и завести автомобиль многие водители допускают ошибки, которые могут навредить четырехколесному другу. Фокус расскажет, к каким действиям не стоит прибегать при попытке расчистить авто зимой.

Не дергайте сильно за ручки дверей

Если дверь авто примерзла, то сильно дернув за ручку, можно оторвать ее. Замена ручки — не такая уж и дешевая. Лучше систематически прижимать дверь к автомобилю, чтобы треснул лед под резиновым уплотнителем.

Не открывайте силой замок авто

При попытке отпереть автомобиль ключом не применяйте силу, если он не поворачивается. Ключ легко ломается и может застрять в замке.

Не отрывайте примерзшие дворники

Не пробуйте силой оторвать дворники, которые примерзли к стеклу, или включать их. Резина в их щетках очень легко отрывается. Лучше разморозить все стекло и уже потом заняться дворниками.

Стекла автомобиля не стоит поливать кипятком Фото: скриншот / YouTube

Не поливайте машину кипятком

Чтобы разморозить автомобиль, можно использовать теплую воду, но ни в коем случае не кипяток. Из-за перепада температур может пострадать лакокрасочное покрытие кузова, а окна вообще могут треснуть. Так же повредить краску могут ацетон или уксус.

Не пользуйтесь металлическими скребками

Металлические предметы (ножи, шпатели) не подходят для очистки авто от льда, ведь они легко поцарапают кузов или стекло. Лучше использовать пластиковый скребок и действовать очень осторожно.

Безопаснее использовать пластиковый скребок для стекла Фото: Freepik

Не "крутите" долго стартер

Если авто не хочет заводиться, то не стоит крутить стартер дольше 10-12 секунд. Двигатель не оживет, а аккумулятор еще больше разрядится. Лучше немного подождать и повторить процедуру позже.

