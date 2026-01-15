Головне — не нашкодити: що не варто робити при спробі розморозити авто

Деякі дії при розмороженні автомобіля можуть тільки зробити гірше та призвести до пошкоджень. Фокус порадить, чого не слід робити, аби уникнути неприємностей.

У намаганнях швидко розморозити та завести автомобіль чимало водіїв допускаються помилок, які можуть зашкодити чотириколісному другу. Фокус розповість, до яких дій не варто вдаватися при спробі розчистити авто взимку.

Не смикайте сильно за ручки дверей

Якщо двері авто примерзли, то сильно смикнувши за ручку, можна відірвати її. Заміна ручки – не така вже й дешева. Краще систематично притискати двері до автомобіля, аби тріснув лід під гумовим ущільнювачем.

Не відкривайте силоміць замок авто

При спробі відімкнути автомобіль ключем не застосовуйте силу, якщо він не повертається. Ключ легко ламається і може застрягти у замку.

Не відривайте примерзлі двірники

Не пробуйте силоміць відірвати двірники, які примерзли до скла, чи вмикати їх. Гума в їх щітках дуже легко відривається. Краще розморозити все скло і вже потім зайнятися двірниками.

Скло автомобіля не варто поливати окропом Фото: скриншот / YouTube

Не поливайте авто окропом

Аби розморозити автомобіль, можна використовувати теплу воду, але ні в якому разі не окріп. Через перепад температур може постраждати лакофарбове покриття кузова, а вікна взагалі можуть тріснути. Так само пошкодити фарбу можуть ацетон чи оцет.

Не користуйтеся металевими шкребками

Металеві предмети (ножі, шпателі) не підходять для очищення авто від льоду, адже вони легко подряпають кузов чи скло. Краще використовувати пластиковий шкребок та діяти дуже обережно.

Безпечніше використовувати пластиковий шкребок для скла Фото: Freepik

Не "крутіть" довго стартер

Якщо авто не хоче заводитися, то не варто крутити стартер довше за 10-12 секунд. Двигун не оживе, а акумулятор ще більше розрядиться. Краще трохи почекати і повторити процедуру пізніше.

