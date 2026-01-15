Безумный тюнинг: студенты превратили Lexus в оригинальное авто из Minecraft (видео)
Седан Lexus IS стал основой для нестандартного проекта. Автомобиль превратили в глыбу на колесах.
Оригинальный тюнинг Lexus IS выполнила группа студентов автомобильного колледжа Гумма в пригороде Токио. Его презентовали на автошоу в столице Японии, сообщает сайт Carscoops.
Проект назвали TAUS-HFRS, а за основу взяли седан Lexus IS250 второго поколения (2005-2013 гг.). Автомобиль выглядит так, будто его создавали в компьютерной игре Minecraft.
Lexus IS TAUS-HFRS получил массивные расширенные крылья, которые напоминают бетонные глыбы. Кроме того, появились передний бампер с широким воздухозаборником, обвес и огромное антикрыло сзади.Важно
Салон Lexus IS250 отделали белой кожей и установили спортивный руль от TRD и ковшеобразные сиденья Bride. Появился и современный портретный тачскрин на центральной панели.
2,5-литровый бензиновый V6 мощностью 204 л.с. остался без изменений, однако его дополнили спортивной выхлопной системой. Также установили заниженную подвеску и шины типа слик на 18-дюймовых легкосплавных дисках.
