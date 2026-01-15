Безумный тюнинг: студенты превратили Lexus в оригинальное авто из Minecraft (видео)

Седан Lexus IS стал основой для нестандартного проекта. Автомобиль превратили в глыбу на колесах.

Оригинальный тюнинг Lexus IS выполнила группа студентов автомобильного колледжа Гумма в пригороде Токио. Его презентовали на автошоу в столице Японии, сообщает сайт Carscoops.

Проект назвали TAUS-HFRS, а за основу взяли седан Lexus IS250 второго поколения (2005-2013 гг.). Автомобиль выглядит так, будто его создавали в компьютерной игре Minecraft.

Обвес Lexus напоминает бетонные глыбы Фото: carscoops.com

Lexus IS TAUS-HFRS получил массивные расширенные крылья, которые напоминают бетонные глыбы. Кроме того, появились передний бампер с широким воздухозаборником, обвес и огромное антикрыло сзади.

Важно

Маленькая Годзилла: компактный Suzuki переделали в дешевый клон Nissan Skyline GT-R (фото)

Салон Lexus IS250 отделали белой кожей и установили спортивный руль от TRD и ковшеобразные сиденья Bride. Появился и современный портретный тачскрин на центральной панели.

Відео дня

Проект воплотили в жизнь японские студенты Фото: carscoops.com

2,5-литровый бензиновый V6 мощностью 204 л.с. остался без изменений, однако его дополнили спортивной выхлопной системой. Также установили заниженную подвеску и шины типа слик на 18-дюймовых легкосплавных дисках.

Между прочим, недавно дебютировал новый спортивный электромобиль Lexus.

Также Фокус рассказывал о ярком тюнинге Toyota RAV4 нового поколения.