Божевільний тюнінг: студенти перетворили Lexus на оригінальне авто з Minecraft (відео)
Седан Lexus IS став основою для нестандартного проєкту. Автомобіль перетворили на брилу на колесах.
Оригінальний тюнінг Lexus IS виконала група студентів автомобільного коледжу Гумма в передмісті Токіо. Його презентували на автошоу в столиці Японії, повідомляє сайт Carscoops.
Проєкт назвали TAUS-HFRS, а за основу взяли седан Lexus IS250 другого покоління (2005-2013 рр.). Автомобіль має такий вигляд, ніби його створювали в комп'ютерній грі Minecraft.
Lexus IS TAUS-HFRS отримав масивні розширені крила, які нагадують бетонні брили. Крім того, з’явилися передній бампер із широким повітрозабірником, обвіс та величезне антикрило ззаду.Важливо
Салон Lexus IS250 оздобили білою шкірою та встановили спортивне кермо від TRD і ковшеподібні сидіння Bride. З’явився і сучасний портретний тачскрін на центральній панелі.
2,5-літровий бензиновий V6 потужністю 204 к. с. залишився без змін, проте його доповнили спортивною вихлопною системою. Також встановили занижену підвіску та шини типу слік на 18-дюймових легкосплавних дисках.
Між іншим, нещодавно дебютував новий спортивний електромобіль Lexus.
