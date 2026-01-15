Божевільний тюнінг: студенти перетворили Lexus на оригінальне авто з Minecraft (відео)

Седан Lexus IS став основою для нестандартного проєкту. Автомобіль перетворили на брилу на колесах.

Оригінальний тюнінг Lexus IS виконала група студентів автомобільного коледжу Гумма в передмісті Токіо. Його презентували на автошоу в столиці Японії, повідомляє сайт Carscoops.

Проєкт назвали TAUS-HFRS, а за основу взяли седан Lexus IS250 другого покоління (2005-2013 рр.). Автомобіль має такий вигляд, ніби його створювали в комп'ютерній грі Minecraft.

Обвіс Lexus нагадує бетонні брили Фото: carscoops.com

Lexus IS TAUS-HFRS отримав масивні розширені крила, які нагадують бетонні брили. Крім того, з’явилися передній бампер із широким повітрозабірником, обвіс та величезне антикрило ззаду.

Важливо

Маленька Ґодзілла: компактний Suzuki переробили на дешевий клон Nissan Skyline GT-R (фото)

Салон Lexus IS250 оздобили білою шкірою та встановили спортивне кермо від TRD і ковшеподібні сидіння Bride. З’явився і сучасний портретний тачскрін на центральній панелі.

Відео дня

Проєкт втілили в життя японські студенти Фото: carscoops.com

2,5-літровий бензиновий V6 потужністю 204 к. с. залишився без змін, проте його доповнили спортивною вихлопною системою. Також встановили занижену підвіску та шини типу слік на 18-дюймових легкосплавних дисках.

Між іншим, нещодавно дебютував новий спортивний електромобіль Lexus.

Також Фокус розповідав про яскравий тюнінг Toyota RAV4 нового покоління.