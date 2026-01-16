Какие цвета автомобилей выбирали украинцы в 2025 году (фото)
Украинские автомобилисты отличаются консервативностью при выборе цвета машины. Традиционные серый, белый и черный окрасы остаются популярными.
В 2025 году в Украине продали 81,3 тыс. новых легковых авто и большинство из них были серыми. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Автомобили серого цвета составляют 34% от общего количества, а больше всего в такой расцветке приобрели электрокаров BYD Song Plus. На втором месте — белый (30%) и чаще всего в этом цвете выбирали кроссовер Renault Duster.
На третьей позиции — черный цвет (16%) и обычно в этой расцветке покупали электромобиль Volkswagen ID.Unyx. В топ 5 самых популярных цветов также попали зеленый (7%, самое популярное авто — Renault Duster) и синий (6%, Audi Q4 e-tron). А вот яркая расцветка не пользуется спросом в Украине.
Самые популярные цвета авто в Украине за 2025 год:
- Серый — 34% проданных автомобилей.
- Белый — 30%.
- Черный — 16%.
- Зеленый — 7%.
- Синий — 6%.
- Бежевый — 3%.
- Красный — 2%.
- Коричневый — 1%.
- Желтый — 0,5%.
- Фиолетовый — 0,4%.
