Какие цвета автомобилей выбирали украинцы в 2025 году (фото)

Украинские автомобилисты отличаются консервативностью при выборе цвета машины. Традиционные серый, белый и черный окрасы остаются популярными.

В 2025 году в Украине продали 81,3 тыс. новых легковых авто и большинство из них были серыми. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Автомобили серого цвета составляют 34% от общего количества, а больше всего в такой расцветке приобрели электрокаров BYD Song Plus. На втором месте — белый (30%) и чаще всего в этом цвете выбирали кроссовер Renault Duster.

Renault Duster чаще всего покупали в белом и зеленом цветах Фото: Renault

На третьей позиции — черный цвет (16%) и обычно в этой расцветке покупали электромобиль Volkswagen ID.Unyx. В топ 5 самых популярных цветов также попали зеленый (7%, самое популярное авто — Renault Duster) и синий (6%, Audi Q4 e-tron). А вот яркая расцветка не пользуется спросом в Украине.

Самые популярные цвета авто в Украине за 2025 год:

Серый — 34% проданных автомобилей. Белый — 30%. Черный — 16%. Зеленый — 7%. Синий — 6%. Бежевый — 3%. Красный — 2%. Коричневый — 1%. Желтый — 0,5%. Фиолетовый — 0,4%.

