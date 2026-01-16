Підтримайте нас RU
Які кольори автомобілів вибирали українці в 2025 році (фото)

BYD Song Plus
У найпопулярнішому сірому кольорі найбільше придбали електрокарів BYD Song Plus | Фото: BYD Auto

Українські автомобілісти вирізняються консервативністю при виборі кольору машини. Традиційні сіре, біле і чорне забарвлення залишаються популярними.

У 2025 році в Україні продали 81,3 тис. нових легкових авто і більшість із них були сірими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Автомобілі сірого кольору становлять 34% від загальної кількості, а найбільше у такому забарвленні придбали електрокарів BYD Song Plus. На другому місці — білий (30%) і найчастіше в цьому кольорі обирали кросовер Renault Duster.

новий renault duster
Renault Duster найчастіше купували в білому та зеленому кольорах
Фото: Renault

На третій позиції — чорний колір (16%) і зазвичай у цьому забарвленні купували електромобіль Volkswagen ID.Unyx. До топ 5 найпопулярніших кольорів також потрапили зелений (7%, найпопулярніше авто — Renault Duster) та синій (6%, Audi Q4 e-tron). А от яскраве забарвлення не користується попитом в Україні.

Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2025 рік:

  1. Сірий — 34% проданих автомобілів.
  2. Білий — 30%.
  3. Чорний — 16%.
  4. Зелений — 7%.
  5. Синій — 6%.
  6. Бежевий — 3%.
  7. Червоний — 2%.
  8. Коричневий — 1%.
  9. Жовтий — 0,5%.
  10. Фіолетовий — 0,4%.

