Які кольори автомобілів вибирали українці в 2025 році (фото)
Українські автомобілісти вирізняються консервативністю при виборі кольору машини. Традиційні сіре, біле і чорне забарвлення залишаються популярними.
У 2025 році в Україні продали 81,3 тис. нових легкових авто і більшість із них були сірими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Автомобілі сірого кольору становлять 34% від загальної кількості, а найбільше у такому забарвленні придбали електрокарів BYD Song Plus. На другому місці — білий (30%) і найчастіше в цьому кольорі обирали кросовер Renault Duster.
На третій позиції — чорний колір (16%) і зазвичай у цьому забарвленні купували електромобіль Volkswagen ID.Unyx. До топ 5 найпопулярніших кольорів також потрапили зелений (7%, найпопулярніше авто — Renault Duster) та синій (6%, Audi Q4 e-tron). А от яскраве забарвлення не користується попитом в Україні.
Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2025 рік:
- Сірий — 34% проданих автомобілів.
- Білий — 30%.
- Чорний — 16%.
- Зелений — 7%.
- Синій — 6%.
- Бежевий — 3%.
- Червоний — 2%.
- Коричневий — 1%.
- Жовтий — 0,5%.
- Фіолетовий — 0,4%.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2025 рік.
Також ми писали про головні новинки українського авторинку в 2026 році.