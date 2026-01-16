Які кольори автомобілів вибирали українці в 2025 році (фото)

Українські автомобілісти вирізняються консервативністю при виборі кольору машини. Традиційні сіре, біле і чорне забарвлення залишаються популярними.

У 2025 році в Україні продали 81,3 тис. нових легкових авто і більшість із них були сірими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Автомобілі сірого кольору становлять 34% від загальної кількості, а найбільше у такому забарвленні придбали електрокарів BYD Song Plus. На другому місці — білий (30%) і найчастіше в цьому кольорі обирали кросовер Renault Duster.

Renault Duster найчастіше купували в білому та зеленому кольорах Фото: Renault

На третій позиції — чорний колір (16%) і зазвичай у цьому забарвленні купували електромобіль Volkswagen ID.Unyx. До топ 5 найпопулярніших кольорів також потрапили зелений (7%, найпопулярніше авто — Renault Duster) та синій (6%, Audi Q4 e-tron). А от яскраве забарвлення не користується попитом в Україні.

Відео дня

Важливо

Запас ходу — 1150 км: в Україні з'явився електрифікований мінівен від JAC і Huawei (фото)

Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2025 рік:

Сірий — 34% проданих автомобілів. Білий — 30%. Чорний — 16%. Зелений — 7%. Синій — 6%. Бежевий — 3%. Червоний — 2%. Коричневий — 1%. Жовтий — 0,5%. Фіолетовий — 0,4%.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2025 рік.

Також ми писали про головні новинки українського авторинку в 2026 році.