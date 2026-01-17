Самые выгодные б/у авто: какие модели удивляют характеристиками за небольшую цену (фото)

Иногда небольшая цена автомобиля с пробегом может натолкнуть на мысль о его ненадежности и низком качестве. Однако бывают случаи, когда неоправданно дешево можно приобрести производительные и эффектные машины, которые выдержат еще много километров.

Перечень лучших подержанных авто с удивительно низкими ценниками составил в алфавитном порядке сайт GoBankingRates со ссылкой на автомобильного эксперта, основателя платформы онлайн-аукционов Cars & Bids Дага Де Муро. Он назвал 6 моделей, которые считает выгодным предложением.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Высокопроизводительную версию спортивного седана Alfa Romeo Де Муро назвал итальянским конкурентом BMW M3 и Mercedes C63. Это авто оснащено 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 505 лошадиных сил, обеспечивающим высокую производительность с превосходным чувством руля и динамикой управления.

"Это острые автомобили. Это быстрые автомобили. Это веселые автомобили", — сказал автоэксперт.

Он отметил, что несмотря на репутацию сомнительной надежности на аукционе регулярно продаются модели с пробегом от 80 до 120 тысяч км, что свидетельствует о том, что они могут служить долго. При этом подержанные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio стоят значительно дешевле менее мощных BMW M3 и Mercedes C63.

Подержанные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio дают высокую производительность за небольшую цену Фото: Topcars UA

Ford Mustang GT (поколение S550)

Ford Mustang шестого поколения, выпущенный в 2015-2016 годах, по словам Де Муро остается одним из лучших вариантов на рынке подержанных авто. Особенно эксперт выделил модели с двигателями Coyote и V-8, который дает 435 лошадиных сил.

"Это достаточно надежные подержанные автомобили, и они просто приносят удовольствие", — пояснил он и добавил, что в отличие от Alfa Romeo эта модель Ford не имеет репутации ненадежной.

Он также отметил, что Mustang GT поколения S550 имеет лучшую цену, чем аналогичные Camaro и Challenger тех же лет, и при этом обеспечивает более динамичное управление и лучший опыт вождения.

Эксперт назвал Ford Mustang GT S550 одним из лучших на рынке подержанных авто Фото: Wikipedia

Jaguar F-Type

Де Муро назвал цены на подержанные ранние модели Jaguar F-Type с двигателями V-6 с наддувом "невероятными". По его словам, наддувные силовые агрегаты показали высокую надежность, и эти автомобили действительно могут служить долго. При этом современный спортивный стиль F-Type привлекает внимание и модель не имеет вида "подержанного авто".

Версии с двигателями V-8 мощностью 550 лошадиных сил также остаются доступными.

"Это был хороший спортивный автомобиль", — сказал Де Муро.

При этом он признал, что у F-Type есть обычные для Jaguar проблемы с надежностью, однако отметил, что Cars & Bids регулярно получает эту модель с пробегом около 120 000 км, что является приличными цифрами для спортивного двухместного авто.

Спортивный Jaguar F-Type не будет выглядеть как подержанный автомобиль Фото: Jaguar

Mercedes-Benz S63 AMG (W222)

Де Муро рассказал, что недавно на его платформе продали за 45 тысяч долларов S63 AMG 2018 года выпуска, который семь лет назад продавался за 160 тысяч.

S-класс поколения W222 сошли с конвейера примерно в 2014 году. Эта модель была оснащена 600-сильным двигателем V-8 с двойным турбонаддувом.

"Они быстрые. Они хорошо выглядят. Они комфортные. Они наполнены технологиями", — сказал эксперт.

Он добавил, что S63 AMG 2018 года оказались надежнее предыдущих поколений и имели меньше проблем, требующих дорогостоящего ремонта.

Модели AMG от Mercedes-Benz отличаются надежностью Фото: Wikipedia

Porsche Panamera (первое поколение)

По словам Де Муро, ранние модели Panamera шокировали его низкой ценой: базовые модели V-6 с пробегом продаются на аукционах за примерно 10 000 долларов.

Эксперт отметил, что первое поколение этих моделей Porsche критиковали за "нелепый стиль", однако конфигурация хэтчбека на самом деле обеспечивает практические преимущества. Над головами пассажиров на задних сиденьях остается достаточно пространства, а также в грузовой отсек можно вместить большие предметы, чем в типичных седанах.

"Ими на самом деле приятно управлять", — сказал Де Муро о моделях S, 4S и Turbo с двигателем V-8.

Ранние модели Porsche Panamera имеют неоправданно низкую цену Фото: Porsche

Rivian R1T и R1S

Де Муро отметил, что электромобили Rivian были выгодными даже в год выпуска. Сейчас они также остаются оптимальным вариантом, учитывая баланс цены и характеристик.

Ранние модели R1T имели 835 лошадиных сил, роскошный интерьер, спортивное ускорение, невероятную проходимость и пневматическую подвеску, которая обеспечивает дорожный просвет до 45 сантиметров.

Rivian R1S стоят дороже из-за несколько меньшего возраста, однако имеют дополнительное преимущество в виде практичности внедорожника.

По словам Де Муро, он слышал некоторые беспокойства относительно надежности этих автомобилей, однако на них жалуются значительно меньше, чем ожидалось.

Пикап Rivian R1T можно купить по выгодной цене Фото: Rivian

