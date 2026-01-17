Найвигідніші вживані авто: які моделі дивують характеристиками за невелику ціну (фото)

Іноді невелика ціна автомобіля з пробігом може наштовхнути на думку про його ненадійність і низьку якість. Однак бувають випадки, коли невиправдано дешево можна придбати продуктивні та ефектні автівки, які витримають іще багато кілометрів.

Перелік кращих вживаних авто з на диво низькими цінниками склав в алфавітному порядку сайт GoBankingRates із посиланням на автомобільного експерта, засновника платформи онлайн-аукціонів Cars & Bids Дага Де Муро. Він назвав 6 моделей, які вважає вигідною пропозицією.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Високопродуктивну версію спортивного седана Alfa Romeo Де Муро назвав італійським конкурентом BMW M3 і Mercedes C63. Це авто оснащене 2,9-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 505 кінських сил, що забезпечує високу продуктивність із чудовим відчуттям керма та динамікою керування.

"Це гострі автомобілі. Це швидкі автомобілі. Це веселі автомобілі", — сказав автоексперт.

Відео дня

Він зазначив, що попри репутацію сумнівної надійності на аукціоні регулярно продаються моделі з пробігом від 80 до 120 тисяч км, що свідчить про те, що вони можуть служити довго. При цьому вживані Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio коштують значно дешевше за менш потужні BMW M3 та Mercedes C63.

Вживані Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio дають високу продуктивність за невелику ціну Фото: Topcars UA

Ford Mustang GT (покоління S550)

Ford Mustang шостого покоління, випущений у 2015-2016 роках, за словами Де Муро лишається одним із найкращих варіантів на ринку вживаних авто. Особливо експерт виділив моделі з двигунами Coyote та V-8, який дає 435 кінських сил.

"Це досить надійні вживані автомобілі, і вони просто приносять задоволення", — пояснив він і додав, що на відміну від Alfa Romeo ця модель Ford не має репутації ненадійної.

Він також зазначив, що Mustang GT покоління S550 має кращу ціну, ніж аналогічні Camaro та Challenger тих же років, та при цьому забезпечує більш динамічне керування та кращий досвід водіння.

Експерт назвав Ford Mustang GT S550 одним із кращих на ринку вживаних авто Фото: Wikipedia

Jaguar F-Type

Де Муро назвав ціни на вживані ранні моделі Jaguar F-Type із двигунами V-6 з наддувом "неймовірними". За його словами, наддувні силові агрегати показали високу надійність, і ці автомобілі дійсно можуть слугувати довго. При цьому сучасний спортивний стиль F-Type привертає увагу та модель не має вигляду "вживаного авто".

Версії з двигунами V-8 потужністю 550 кінських сил також лишаються доступними.

"Це був гарний спортивний автомобіль", — сказав Де Муро.

При цьому він визнав, що у F-Type є звичайні для Jaguar проблеми з надійністю, проте зазначив, що Cars & Bids регулярно отримує цю модель із пробігом близько 120 000 км, що є пристойними цифрами для спортивного двомісного авто.

Спортивний Jaguar F-Type не матиме вигляд вживаного автомобіля Фото: Jaguar

Mercedes-Benz S63 AMG (W222)

Де Муро розповів, що нещодавно на його платформі продали за 45 тисяч доларів S63 AMG 2018 року випуску, який сім років тому продавався за 160 тисяч.

S-клас покоління W222 зійшли з конвеєра приблизно у 2014 році. Ця модель була оснащена 600-сильним двигуном V-8 із подвійним турбонаддувом.

"Вони швидкі. Вони мають добрий вигляд. Вони комфортні. Вони наповнені технологіями", — сказав експерт.

Він додав, що S63 AMG 2018 року виявилися надійнішими за попередні покоління та мали менше проблем, які потребують дорого ремонту.

Моделі AMG від Mercedes-Benz відрізняються надійністю Фото: Wikipedia

Porsche Panamera (перше покоління)

За словами Де Муро, ранні моделі Panamera шокували його низькою ціною: базові моделі V-6 з пробігом продаються на аукціонах за приблизно 10 000 доларів.

Експерт зазначив, що перше покоління цих моделей Porsche критикували за "недолугий стиль", проте конфігурація хетчбека насправді забезпечує практичні переваги. Над головами пасажирів на задніх сидіннях лишається достатньо простору, а також у вантажний відсік можна вмістити більші предмети, ніж у типових седанах.

"Ними насправді приємно керувати", – сказав Де Муро про моделі S, 4S та Turbo з двигуном V-8.

Ранні моделі Porsche Panamera мають невиправдано низьку ціну Фото: Porsche

Rivian R1T та R1S

Де Муро зауважив, що електромобілі Rivian були вигідними навіть у рік випуску. Зараз вони також лишаються оптимальним варіантом з огляду на баланс ціни та характеристик.

Ранні моделі R1T мали 835 кінських сил, розкішний інтер’єр, спортивне прискорення, неймовірну прохідність та пневматичну підвіску, яка забезпечує дорожній просвіт до 45 сантиметрів.

Rivian R1S коштують дорожче через дещо менший вік, однак мають додаткову перевагу у вигляді практичності позашляховика.

За словами Де Муро, він чув деякі занепокоєння щодо надійності цих автомобілів, проте на них скаржаться значно менше, ніж очікувалося.

Пікап Rivian R1T можна купити за вигідною ціною Фото: Rivian

Нагадаємо, 16 січня Фокус із посиланням на сайт Jalopnik писав про найнадійніші Toyota сучасності, які можуть проїхати понад 300 000 км.

Спеціалісти організації EuroNCAP назвали найбезпечніші нові автомобілі різних класів, які успішно проходять краш-тести.