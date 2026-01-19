Запас хода — более 800 км: конкурента Tesla Model Y от Volvo показали до премьеры (фото)
В интернет попали фото Volvo EX60. Электрокроссовер получит инновационные технологии, а его запас хода превысит 800 км.
Новый Volvo EX60 дебютирует уже 21 января и даже в этом году появится на украинском рынке. Фотографии электрокара опубликовали на сайте Car Expert.
Электрический кроссовер Volvo EX60 бросит вызов Tesla Model Y и во многом превзойдет американскую модель. На фото видно, что он сохраняет традиционный граненый стиль Volvo с Т-образными фарами, а в его салоне установлен портретный тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Google.
Новый Volvo EX60 во многом является знаковой моделью для марки. Он является первенцем на новой платформе SPA3: в ней батарея является частью силового каркаса кузова, что снижает массу и увеличивает жесткость.
К тому же, электромобиль Volvo EX60 получит искусственный интеллект Google Gemini и передовую систему полуавтономного движения от Nvidia и Luminarc.
Новый Volvo EX60 будет иметь немалый запас хода — 810 км по циклу WLTP. Его 800-вольтовая архитектура будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт: в таком режиме всего за 10 минут можно будет добавить 340 км запаса хода.
