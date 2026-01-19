Запас хода — более 800 км: конкурента Tesla Model Y от Volvo показали до премьеры (фото)

В интернет попали фото Volvo EX60. Электрокроссовер получит инновационные технологии, а его запас хода превысит 800 км.

Новый Volvo EX60 дебютирует уже 21 января и даже в этом году появится на украинском рынке. Фотографии электрокара опубликовали на сайте Car Expert.

Запас хода электрокара составляет 810 км Фото: Volvo

Электрический кроссовер Volvo EX60 бросит вызов Tesla Model Y и во многом превзойдет американскую модель. На фото видно, что он сохраняет традиционный граненый стиль Volvo с Т-образными фарами, а в его салоне установлен портретный тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Google.

Volvo EX60 станет первым авто марки на новой платформе SPA3

Новый Volvo EX60 во многом является знаковой моделью для марки. Он является первенцем на новой платформе SPA3: в ней батарея является частью силового каркаса кузова, что снижает массу и увеличивает жесткость.

К тому же, электромобиль Volvo EX60 получит искусственный интеллект Google Gemini и передовую систему полуавтономного движения от Nvidia и Luminarc.

В мультимедийную систему встроят "помощника" Gemini Фото: Volvo

Новый Volvo EX60 будет иметь немалый запас хода — 810 км по циклу WLTP. Его 800-вольтовая архитектура будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт: в таком режиме всего за 10 минут можно будет добавить 340 км запаса хода.

