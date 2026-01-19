Запас ходу — понад 800 км: конкурента Tesla Model Y від Volvo показали до прем'єри (фото)
В інтернет потрапили фото Volvo EX60. Електрокросовер отримає інноваційні технології, а його запас ходу перевищить 800 км.
Новий Volvo EX60 дебютує вже 21 січня і навіть цьогоріч з'явиться на українському ринку. Фотографії електрокара опублікували на сайті Car Expert.
Електричний кросовер Volvo EX60 кине виклик Tesla Model Y і багато в чому перевершить американську модель. На фото видно, що він зберігає традиційний гранчастий стиль Volvo із Т-подібними фарами, а в його салоні встановлено портретний тачскрін. Мультимедійна система створена на базі Google.
Новий Volvo EX60 багато в чому є знаковою моделлю для марки. Він є первістком на новій платформі SPA3: у ній батарея є частиною силового каркасу кузова, що знижує масу та збільшує жорсткість.
До того ж, електромобіль Volvo EX60 отримає штучний інтелект Google Gemini та передову систему напівавтономного руху від Nvidia та Luminarc.
Новий Volvo EX60 матиме чималий запас ходу — 810 км за циклом WLTP. Його 800-вольтна архітектура підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 400 кВт: у такому режимі всього за 10 хвилин можна буде додати 340 км запасу ходу.
