Запас ходу — понад 800 км: конкурента Tesla Model Y від Volvo показали до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили фото Volvo EX60. Електрокросовер отримає інноваційні технології, а його запас ходу перевищить 800 км.

Новий Volvo EX60 дебютує вже 21 січня і навіть цьогоріч з'явиться на українському ринку. Фотографії електрокара опублікували на сайті Car Expert.

Запас ходу електрокара становить 810 км Фото: Volvo

Електричний кросовер Volvo EX60 кине виклик Tesla Model Y і багато в чому перевершить американську модель. На фото видно, що він зберігає традиційний гранчастий стиль Volvo із Т-подібними фарами, а в його салоні встановлено портретний тачскрін. Мультимедійна система створена на базі Google.

Volvo EX60 стане першим авто марки на новій платформі SPA3

Новий Volvo EX60 багато в чому є знаковою моделлю для марки. Він є первістком на новій платформі SPA3: у ній батарея є частиною силового каркасу кузова, що знижує масу та збільшує жорсткість.

До того ж, електромобіль Volvo EX60 отримає штучний інтелект Google Gemini та передову систему напівавтономного руху від Nvidia та Luminarc.

У мультимедійну систему вбудують "помічника" Gemini Фото: Volvo

Новий Volvo EX60 матиме чималий запас ходу — 810 км за циклом WLTP. Його 800-вольтна архітектура підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 400 кВт: у такому режимі всього за 10 хвилин можна буде додати 340 км запасу ходу.

