Новый Kia Niro 2026 показали на первых фото: как изменился недорогой кроссовер (фото)

Опубликованы официальные фото Kia Niro 2026. Компактный электрифицированный кроссовер изменился внешне и стал более современным внутри.

Новый Kia Niro презентуют в Южной Корее в марте, а вскоре после этого он поступит в продажу. Об этом сообщается на сайте Kia.

Сзади обновили фонари Фото: Kia

Дизайн Kia Niro 2026 изменился в новом фирменном стиле Opposites United. Кроссовер получил новую переднюю часть с узкими вертикальными фарами в духе Kia Sportage и Sorento. Кроме того, изменены решетка радиатора и передний бампер, а сзади обновили фонари.

Салон Kia Niro также претерпел изменения. Внутри установили новый двухспицевый руль и увеличенные 12,3-дюймовые дисплеи на передней панели. Автомобиль получил обновленную мультимедийную систему.

В салоне заменили руль и экраны Фото: Kia

Характеристики Kia Niro 2026 пока не раскрывают, однако ожидается, что кроссовер сохранит знакомые электрифицированные установки. Модель выпускают в 1,6-литровой 141-сильной гибридной версии, плагин-гибридном варианте на 180 л. с. и 204-сильной электрической модификации с батареей емкостью 64,8 кВт∙ч и запасом хода 460 км. В Украине представлен электромобиль Kia Niro.

