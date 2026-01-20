Новий Kia Niro 2026 показали на перших фото: як змінився недорогий кросовер (фото)

Опубліковано офіційні фото Kia Niro 2026. Компактний електрифікований кросовер змінився зовні та став сучаснішим усередині.

Новий Kia Niro презентують у Південній Кореї в березні, а невдовзі після цього він надійде в продаж. Про це повідомляється на сайті Kia.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Kia

Дизайн Kia Niro 2026 змінився у новому фірмовому стилі Opposites United. Кросовер отримав нову передню частину з вузькими вертикальними фарами в дусі Kia Sportage і Sorento. Крім того, змінені решітка радіатора і передній бампер, а ззаду оновили ліхтарі.

Важливо

Молодший брат Sportage: на ринок виходить оригінальний кросовер Kia за $12 000 (фото)

Салон Kia Niro також зазнав змін. Усередині встановили нове двоспицеве кермо та збільшені 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі. Автомобіль отримав оновлену мультимедійну систему.

У салоні замінили кермо та екрани Фото: Kia

Характеристики Kia Niro 2026 поки не розкривають, проте очікується, що кросовер збереже знайомі електрифіковані установки. Модель випускають у 1,6-літровій 141-сильній гібридній версії, плагін-гібридному варіанті на 180 к. с. та 204-сильній електричній модифікації з батареєю ємністю 64,8 кВт∙год і запасом ходу 460 км. В Україні представлено електромобіль Kia Niro.

Відео дня

До речі, нещодавно презентували найдешевший електрокросовер Kia вартістю 30 000 євро.

Також Фокус розповідав про недорогий сімейний універсал Kia K4 із великим багажником.